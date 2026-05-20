Alerte Météo Algérie : fortes pluies, vents violents et tempêtes de sable, plusieurs wilayas sous alerte

Ce mercredi 20 mai, un véritable cocktail météorologique frappe le Grand Sud algérien. Météo Algérie place plusieurs wilayas en vigilance face à l’arrivée d’orages parfois violents et de tempêtes de sable susceptibles de perturber fortement la circulation. Si vous habitez ces régions ou prévoyez de vous y déplacer, la prudence reste de mise face à ces phénomènes météorologiques annoncés.

Malgré un temps globalement stable sur l’ensemble du territoire, le sud de l’Algérie reste sous la menace de phénomènes météorologiques intenses. En effet, les services de Météo Algérie ont émis une alerte de vigilance jaune concernant plusieurs wilayas sahariennes. Pluies orageuses, vents violents et tempêtes de sable sont attendus tout au long de la journée et se prolongeront jusqu’au jeudi 21 mai.

Cette situation s’inscrit dans un contexte d’instabilité récurrente. Depuis le début du mois de mai, les alertes météo se succèdent à un rythme soutenu.

Pluies orageuses : Vigilance jaune pour les wilayas du sud

L’Office National de la Météorologie (ONM) a identifié quatre wilayas directement exposées aux précipitations orageuses, il s’agit de : Djanet, In Salah, Tamanrasset et Illizi.

Ces régions devront faire face à des averses orageuses pouvant survenir à tout moment de la journée. Ce type d’épisode pluvieux intense reste particulièrement redoutable dans les zones désertiques, où les sols imperméables favorisent les ruissellements rapides.

Les précipitations devraient se poursuivre demain jeudi dans les wilayas d’Illizi, de Tamanrasset et de Djanet. Les habitants de ces régions sont invités à suivre attentivement les mises à jour des bulletins météorologiques officiels.

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Vents violents et tempêtes de sable : Le grand sud sous pression

Au-delà des pluies, l’ONM met également en garde contre des vents forts accompagnés de soulèvements de sable. Les wilayas de Djanet, In Salah, Tamanrasset et In Guezzam sont directement concernées par ce phénomène.

Ces rafales peuvent réduire considérablement la visibilité sur les axes routiers traversant les zones désertiques. Les automobilistes et les usagers de la route sont particulièrement exposés à ces conditions dangereuses.

Des tempêtes de sable persistantes jeudi

La dégradation ne s’arrêtera pas avec la journée de mercredi. Les wilayas de Djanet, In Salah et Tamanrasset enregistreront à nouveau des vents violents accompagnés de tempêtes de sable ce jeudi 21 mai.

Ces conditions météorologiques extrêmes exigent une vigilance accrue de la part des populations locales. Les déplacements non essentiels sont fortement déconseillés dans les zones les plus exposées.

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Alerte Météo : Prudence recommandée dans les wilayas du Sud

Face à cette situation, les autorités météorologiques appellent les citoyens à la prudence. Il est conseillé de consulter régulièrement les bulletins de Météo Algérie et d’adapter tout déplacement en fonction de l’évolution des conditions climatiques.

Ce nouvel épisode confirme une tendance observée tout au long du mois. Ce dernier s’impose décidément comme un mois particulièrement agité sur le plan météorologique. Entre orages, rafales de vent et soulèvements de sable, le sud algérien enchaîne les épisodes difficiles. La prudence reste de mise, notamment pour les habitants des régions en alerte.

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