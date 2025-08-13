Air Algérie renforce son programme et relance ses vols vers cette destination

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, a récemment annoncé la reprise de ses vols vers une nouvelle destination ; Amman, la capitale de la Jordanie. Cette ligne offre une opportunité bienvenue aux voyageurs algériens de découvrir la richesse culturelle et historique de ce pays.

Les vols vers Amman seront une excellente porte d’entrée pour explorer des sites d’une importance mondiale. Les voyageurs pourront ainsi s’immerger dans l’histoire en visitant les ruines de Pétra, la cité nabatéenne taillée dans la roche, ou en découvrant le désert de Wadi Rum.

La ville d’Amman elle-même est un mélange fascinant d’ancien et de moderne, avec sa citadelle historique surplombant la ville et ses marchés animés.

Air Algérie relance ses vols vers la Jordanie

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le transporteur aérien national annonce la reprise de ses vols à destination de la capitale jordanienne, Amman. Ces liaisons aériennes seront opérées, à partir du mois de septembre prochain, au départ de l’aéroport international Houari Boumediene, à Alger.

« Une fois de plus… au cœur d’Amman. À partir de septembre, envolez-vous avec nous sur des vols directs vers la capitale jordanienne, là où le parfum de l’histoire rencontre le rythme du présent. Avec Air Algérie, l’histoire commence dès le moment du décollage« , écrit Air Algérie.

En effet, le premier vol à destination de la Jordanie est prévu pour le 28 septembre 2025. Les réservations sont déjà ouvertes sur le site de la compagnie et les billets d’avion sont proposés à partir de 54 380 dinars.

Air Algérie annonce la reprise de ses vols vers Budapest

Air Algérie annonce la reprise de ses vols vers Budapest pour la saison hivernale 2025/2026, une liaison suspendue depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Cette réouverture s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la compagnie sur le marché européen.

La nouvelle liaison adopte un format innovant avec deux rotations hebdomadaires en itinéraire triangulaire incluant Vienne. À partir du 29 octobre 2025, un premier vol hebdomadaire reliera Alger-Vienne-Budapest le mercredi, tandis qu’un second vol, prévu dès le 1ᵉʳ novembre 2025, desservira Alger-Budapest-Vienne le samedi.

Les vols seront opérés par un Boeing 737-700, avec des départs d’Alger programmés à 10 h 30. Les temps de vol ont été optimisés pour permettre des connexions efficaces entre les trois villes, avec un retour à Alger prévu à 19 h 10 pour le premier vol et 19 h 00 pour le second.

Cette reprise représente une opportunité significative tant pour le tourisme que pour les voyages d’affaires, renforçant les liens entre l’Algérie et l’Europe centrale. La desserte de Budapest, ville réputée pour son patrimoine culturel et son dynamisme économique, vient enrichir l’offre d’Air Algérie pour sa clientèle internationale.

