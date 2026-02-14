Air Algérie réduit les vols vers cette destination et prépare une nouvelle liaison internationale

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a lancé une nouvelle phase de restructuration de son programme de vols à destination du Moyen-Orient et de l’Asie.

Dans le cadre de cette initiative, les vols vers Amman, Doha et Kuala Lumpur ont été renforcés. Un nouveau vol vers le Koweït sera également inauguré prochainement. À l’inverse, le nombre de rotations vers Dubaï a été légèrement réduit.

Selon la compagnie, ces ajustements s’inscrivent dans une « stratégie réfléchie visant à renforcer les destinations prioritaires, à élargir la connectivité régionale et internationale, et à assurer une meilleure adéquation entre l’offre et la demande sur les marchés ciblés ».

Air Algérie a invité ses passagers à suivre régulièrement les mises à jour concernant les horaires de vols et toute modification éventuelle, via ses canaux officiels et son réseau de distribution.

Air Algérie lance des tarifs promotionnels exceptionnels pouce ces destinations

Air Algérie lance une série de tarifs promotionnels au départ de Guangzhou, offrant une opportunité unique de rejoindre plusieurs capitales africaines à prix avantageux. Que ce soit pour le tourisme, des déplacements professionnels ou des visites familiales, c’est le moment idéal pour réserver.

Guangzhou, moteur économique de la Chine, est une plateforme incontournable pour l’import-export, notamment dans l’électronique, le textile et les pièces détachées. La nouvelle liaison ouverte fin 2025 par Air Algérie répond à une forte demande des commerçants qui devaient jusque-là transiter par Dubaï, Istanbul ou Doha.

La compagnie nationale ne se limite pas au transport entre Alger et Guangzhou. Son objectif est de créer un véritable pont aérien entre la Chine et l’Afrique. Désormais, un passager en provenance de Dakar, Abuja ou Johannesburg peut faire escale à Alger pour se rendre en Chine, souvent à des tarifs plus compétitifs que ceux des compagnies du Golfe ou africaines.

Voici les offres tarifaires attractives proposées par Air Algérie

Air Algérie a annoncé une grille promotionnelle permettant de rejoindre plusieurs grandes villes africaines à prix réduit :

Tunis : à partir de 4 086 CNY (≈ 2 098 TND)

Johannesburg : à partir de 4 972 CNY (≈ 699 USD)

Dakar : à partir de 5 668 CNY

Nouakchott : à partir de 6 032 CNY

Abuja : à partir de 6 269 CNY (≈ 899 USD)

Douala : à partir de 6 366 CNY (≈ 495 320 XAF)

Ouagadougou : à partir de 7 004 CNY

Ces tarifs, indiqués « à partir de », dépendent de la disponibilité et visent à proposer une alternative plus économique aux lignes classiques reliant l’Afrique à la Chine.

Pour bénéficier de ces offres :

Dates de réservation : jusqu’au 28 février 2026

Période de voyage : vols disponibles jusqu’au 24 octobre 2026

Les voyageurs peuvent réserver les billets via le site officiel de la compagnie, son application mobile ou dans une agence de voyage.