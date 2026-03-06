Air Algérie : les vols vers Dubaï, Beyrouth, Oman et Doha resteront-ils suspendus ?

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé la prolongation de la suspension de plusieurs vols internationaux reliant l’Algérie à certaines destinations du Moyen-Orient. Dans un communiqué, la compagnie a indiqué que les liaisons programmées vers Doha, Beyrouth, Oman et Dubaï resteront suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision intervient dans un contexte régional marqué par une situation sécuritaire instable dans certaines zones du Moyen-Orient. Comme plusieurs compagnies aériennes internationales, Air Algérie a choisi d’adapter son programme de vols afin d’éviter tout risque potentiel lié aux évolutions géopolitiques dans la région.

Selon Air Algérie, cette suspension s’inscrit avant tout dans une démarche visant à garantir les plus hauts standards de sécurité pour les passagers et les équipages. La compagnie précise que la sécurité demeure une priorité absolue dans la gestion de ses opérations et dans la planification de ses liaisons internationales.

Les passagers concernés par ces vols sont invités à se rapprocher des services commerciaux de la compagnie ou de leurs agences de voyage afin d’obtenir des informations concernant leurs réservations. La compagnie pourrait proposer des solutions de modification ou de report de billets en fonction des situations.

Air Algérie affirme par ailleurs suivre attentivement l’évolution de la situation dans la région et annonce qu’elle reprendra les liaisons vers ces destinations dès que les conditions permettront un rétablissement des vols dans un cadre sécurisé.

🟢 A LIRE AUSSI : Rapatriement à Dubaï : un avion d’Air Algérie rentré à vide ?

Tensions au Moyen-Orient : perturbation de plusieurs programmes de vols

La décision de la compagnie nationale intervient alors que le transport aérien international reste particulièrement attentif aux évolutions de la situation au Moyen-Orient. Les tensions géopolitiques et les risques sécuritaires dans certaines zones poussent régulièrement les compagnies à adapter leurs itinéraires ou à suspendre temporairement certaines liaisons.

Plusieurs transporteurs internationaux ont déjà procédé ces dernières semaines à des ajustements similaires afin d’éviter les zones jugées sensibles et de garantir la sécurité des vols. Dans certains cas, les compagnies aériennes modifient les itinéraires afin de contourner certains espaces aériens, ce qui entraîne des durées de vol plus longues et une réorganisation des programmes.

Malgré ces perturbations ponctuelles, les grands hubs aériens de la région continuent d’assurer une grande partie de leur activité. Toutefois, les compagnies restent prudentes et privilégient une approche basée sur l’anticipation et la prévention des risques.