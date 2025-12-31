Air Algérie lance sa promo Ramadan 2026 : ce qu’il faut savoir avant de réserver

À l’approche du mois sacré, Air Algérie dévoile son offre spéciale Ramadan 2026, très attendue par la diaspora algérienne. Cette année, la compagnie nationale propose deux formules tarifaires distinctes, baptisées Ramadan et Ramadan Plus, avec des réductions allant jusqu’à 50 %. Une initiative qui tombe à point nommé, alors que le début du mois de carême coïncide avec les vacances scolaires d’hiver en France.

Selon les calculs astronomiques, le Ramadan devrait commencer le 19 février 2026, une période traditionnellement marquée par un fort afflux de voyageurs vers l’Algérie. De nombreux Algériens établis à l’étranger profitent de cette période pour retrouver leurs proches et passer quelques jours dans un climat familial et spirituel.

Une réduction de 50 % pour faciliter le retour au pays

Pour accompagner cette forte demande, Air Algérie a lancé une promotion spéciale avec une remise de 50 % sur les billets. L’objectif affiché est clair : permettre aux membres de la diaspora de voyager à des prix plus accessibles durant le mois sacré.

La période de réservation s’étend jusqu’au 31 janvier 2026. Les billets achetés dans le cadre de cette offre sont valables pour des voyages compris entre le 18 février et le 22 mars 2026. La durée de séjour autorisée peut aller jusqu’à deux mois, selon les conditions précisées par la compagnie.

En consultant le site officiel d’Air Algérie, les voyageurs découvrent que cette promotion s’ajoute à la gamme tarifaire habituelle, avec deux options distinctes adaptées aux différents profils de passagers.

Tarif Ramadan : une option économique mais peu flexible

Le tarif Ramadan s’adresse principalement aux voyageurs qui ont des dates de voyage bien définies. Air Algérie précise que les billets achetés sous cette formule sont non remboursables. Ils restent toutefois modifiables moyennant des frais supplémentaires.

Concrètement, une fois le billet émis, tout changement de date entraîne des coûts additionnels. Cette option convient donc aux passagers qui sont certains de leurs plans et qui cherchent avant tout à bénéficier du prix le plus bas pour se rendre en Algérie durant le mois sacré.

Tarif Ramadan Plus : plus de souplesse pour les indécis

Pour répondre aux besoins des voyageurs souhaitant davantage de flexibilité, Air Algérie a introduit le tarif Ramadan Plus. Là aussi, les billets ne sont pas remboursables. En revanche, ils peuvent être modifiés sans frais supplémentaires, un avantage important en cas d’imprévu.

Cette formule, légèrement plus chère que le tarif Ramadan classique, permet aux passagers de changer leurs dates librement, sans pénalité. Elle s’adresse notamment aux familles et aux voyageurs dont les contraintes professionnelles ou personnelles peuvent évoluer à la dernière minute.

Une offre stratégique pour la diaspora algérienne

Avec cette double tarification, Air Algérie cherche à équilibrer accessibilité des prix et flexibilité, tout en répondant à la forte demande enregistrée chaque année pendant le Ramadan. Entre économies et liberté de modification, chaque voyageur peut ainsi choisir la formule la plus adaptée à sa situation.

Face à l’affluence attendue pour le Ramadan 2026, il est toutefois conseillé de réserver le plus tôt possible, afin de profiter pleinement des tarifs promotionnels proposés par la compagnie nationale.

