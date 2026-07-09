Air Algérie lance des promotions vers 6 destinations : voici les prix à ne pas manquer

Alors que les Algériens s’envolent massivement à l’étranger, Air Algérie sort le grand jeu en misant sur sa formule phare « Zéro Bagage » et un réseau européen ultra-connecté. Prêt à boucler vos valises (légères) ? Voici 6 destinations incontournables en promotion ce mois de juillet.

Bonne nouvelle pour les voyageurs algériens en quête de bons plans pour la saison estivale 2026 ! Le pavillon national a mis en promotion six lignes internationales permettant ainsi à ses clients de bénéficier d’une réduction sur les prix de voyage.

En plus de Montréal, Air Algérie affiche cinq destinations en Europe et en France, notamment dans le cadre du tarif Zéro Bagage, permettant le transport d’un seul bagage de 10 kg en cabine.

🟢 À LIRE AUSSI : Jusqu’à 600 € d’indemnisation : les nouveaux droits des passagers aériens arrivent dès l’été 2027

Air Algérie annonce des promotions pour juillet 2026

Cette nouvelle promotion est valide à la réservation tout au long du mois de juillet. En effet, pour profiter de ces tarifs promotionnels, vous devez réserver votre billet entre le 8 et le 30 juillet 2026, pour des voyages prévus du 8 juillet au 24 octobre 2026.

L’offre est valable exclusivement sur les vols Aller/Retour en Classe Économique. Attention, ces billets sont non remboursables, mais ils restent modifiables moyennant des frais. Notez que cette promotion est soumise à certaines restrictions.

Air Algérie baisse ses prix vers l’Atlantique avec une offre promotionnelle sur la ligne Alger-Montréal. Contrairement aux offres légères, ce tarif classique inclut une franchise généreuse : deux bagages de 23 kg en soute et 10 kg en cabine. Le billet aller-retour est proposé à partir de 118 991 DZD (environ 420 euros).

🟢 À LIRE AUSSI : Transavia ouvre les réservations pour l’été 2027 : des vols France-Algérie dès 48 €

Cinq destinations européennes en promotion

Air Algérie lance les festivités avec des tarifs attractifs vers l’Hexagone. Les vols aller-retour Alger-Lyon s’affichent ainsi à partir de 25 892 dinars algériens, tandis que la ligne Oran-Toulouse est accessible dès 25 692 dinars algériens.

Le reste de l’Europe est également à portée de main avec trois autres liaisons phares au départ de la capitale : Rome dès 29 870 dinars algériens, Lisbonne à partir de 29 506 DA, et Francfort dès 32 628 dinars algériens. Pour l’ensemble de ces destinations, le compte à rebours est lancé : vous avez jusqu’au 30 juillet 2026 pour réserver vos billets, pour des voyages programmés jusqu’au 24 octobre 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Transavia ouvre les réservations pour l’été 2027 : des vols France-Algérie dès 48 €