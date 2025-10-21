Air Algérie inaugure une nouvelle ligne : découvrez les destinations desservies

L’inauguration, ce mardi, de la ligne aérienne Alger-N’Djamena (Tchad) est stratégique : elle stimulera les échanges économiques entre l’Algérie et le reste du continent africain, augmentera le trafic de passagers et renforcera la position d’Air Algérie sur le marché international.

Cette nouvelle ligne est le résultat direct des directives du président Abdelmadjid Tebboune. Lors de la Foire Intra-africaine, début septembre à Alger, il avait en effet ordonné à la compagnie aérienne nationale de lancer cette ligne directe vers N’Djamena en priorité. Et ce, dans le but de renforcer les peuples algérien et tchadien.

Pour la première fois, Alger sera reliée à N’Djamena via Douala au Cameroun. Cette nouvelle ligne aérienne améliorera les connexions entre l’Algérie et l’Afrique et renforcera la coopération économique, commerciale et culturelle avec le Tchad, tout en simplifiant les voyages entre les deux capitales.

De plus, grâce au « droit de la cinquième liberté », Air Algérie pourra proposer des vols réguliers entre Alger et N’Djamena, via Douala, permettant même aux passagers d’acheter des billets pour le segment Douala-N’Djamena.

Air Algérie inaugure la ligne Alger-Douala-N’Djamena

L’inauguration de cette nouvelle ligne s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’Air Algérie, visant à étendre son réseau africain et à concrétiser son ambition de faire de l’Algérie un pôle régional de transport aérien (hub), répondant ainsi aux attentes de ses clients.

Par ailleurs, cette démarche soutient l’objectif du transporteur national de « devenir un leader du transport aérien en Afrique », comme l’a souligné son PDG Hamza Benhamouda.

Cette politique a déjà prouvé son efficacité : le trafic de passagers chez Air Algérie a augmenté de 34 % entre 2019 et 2024, une croissance confirmée au premier semestre 2025, durant lequel la compagnie a transporté 3.9 millions de voyageurs, soit une hausse de 8.3% par rapport à l’année précédente.

Hausse notable du trafic de passagers d’Air Algérie

Entre janvier et juin, Air Algérie a transporté plus de 1.3 million de passagers sur son réseau domestique, soit une hausse de 8.33 % par rapport au 1.2 million de passagers enregistrés en 2024. Le nombre de vols intérieurs a également progressé de 2.5 % atteignant près de 40 000.

La stratégie commerciale s’appuie sur la position géographique clé de l’Algérie : sa vaste étendue, ses frontières et son rôle de passerelle vers l’Europe. Ces avantages font du pays un point d’accès essentiel aux marchés africains. Le président Abdelmadjid Tebboune a d’ailleurs réitéré à plusieurs reprises l’importance de s’orienter vers le continent africain et d’exploiter son potentiel pour développer les échanges commerciaux intra-africains.

Pour concrétiser cette orientation stratégique, Air Algérie s’emploie depuis plusieurs années à étendre son réseau, en ouvrant de nouvelles lignes aériennes vers les capitales africaines. Parallèlement, la compagnie renforce sa flotte : un programme d’acquisition d’appareils neufs est en cours, matérialisé par la signature de deux contrats avec des constructeurs aéronautiques en mai 2023, visant à consolider son parc aérien et son réseau international.

