Air Algérie : des billets à moins de 32 000 DA pour cette ville européenne

La compagnie nationale propose des prix compétitifs à destination de l’île espagnole de Majorque, dans le cadre du renforcement de son réseau international et de l’élargissement de son offre touristique.

Air Algérie vient d’annoncer le lancement d’une campagne promotionnelle sur ses vols directs entre Alger et Palma de Majorque, avec des tarifs démarrant à 31 440 dinars algériens au départ d’Alger, et à 248 euros au départ de Majorque. Les voyageurs peuvent également bénéficier de ces mêmes tarifs préférentiels pour les vols retour.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la compagnie nationale visant à renforcer sa présence sur les lignes européennes et à offrir des options de voyage accessibles et intelligentes aux passagers algériens, dans un contexte de demande croissante vers les destinations touristiques du bassin méditerranéen durant la saison estivale.

La période de voyage couverte par cette offre s’étend jusqu’au 24 octobre 2026, tandis que les billets promotionnels sont disponibles à la réservation jusqu’au 30 avril 2026. Ce calendrier laisse ainsi aux voyageurs une fenêtre confortable pour planifier leur séjour à l’avance et profiter des meilleurs tarifs.

Majorque, joyau de l’archipel des Baléares en mer Méditerranée, figure parmi les destinations touristiques européennes les plus prisées. Elle conjugue des plages d’une beauté exceptionnelle à un patrimoine architectural remarquable, dont la célèbre cathédrale La Seu, qui domine majestueusement la baie de Palma. Une destination de rêve pour les voyageurs algériens en quête d’une escapade ensoleillée à moins de deux heures de vol.

Air Algérie rappelle que la réservation de ces billets est possible via son site officiel ou auprès des agences de voyage agréées, et insiste sur l’importance de réserver tôt pour garantir l’accès aux tarifs promotionnels avant leur expiration le 30 avril prochain.