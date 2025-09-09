Air Algérie annonce de fortes perturbations sur ses vols vers la France ce mercredi

La compagnie nationale Air Algérie a annoncé ce mardi 9 septembre 2025 que son programme de vols de et vers la France connaîtra de fortes perturbations ce mercredi 10 septembre, avec un risque important d’annulations.

Dans un communiqué officiel, la compagnie a expliqué que cette situation résulte de l’avis de grève déposé par les centres de contrôle aérien en France, une décision qui affectera l’ensemble du trafic aérien à destination et en provenance de l’Hexagone.

Perturbations des vols Air Algérie : la grève des contrôleurs aériens français en cause

Air Algérie a tenu à préciser que ces perturbations sont totalement indépendantes de sa volonté, exprimant son profond regret pour les désagréments que pourraient subir ses passagers. « La compagnie s’engage à accompagner ses clients et à leur fournir l’assistance nécessaire », souligne le communiqué.

Les passagers sont ainsi invités à vérifier l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. Air Algérie rappelle qu’elle mobilise ses services afin de réduire l’impact de cette situation sur les voyageurs.

Conseils aux voyageurs et informations sur le suivi des vols

Pour toute information complémentaire, la compagnie invite ses clients à contacter le centre d’appel au 3302. Les voyageurs sont également encouragés à consulter régulièrement le site officiel et les canaux de communication d’Air Algérie pour rester informés en temps réel de l’évolution de la situation.

L’avis de grève des contrôleurs aériens français devrait perturber de nombreuses compagnies internationales opérant vers et depuis la France. Comme souvent lors de ces mouvements sociaux, les conséquences risquent d’être significatives, allant de simples retards à des annulations de vols.

Pour Air Algérie, qui assure quotidiennement plusieurs liaisons entre l’Algérie et différentes villes françaises, cet épisode constitue un défi logistique important à la veille de la rentrée et d’une période marquée par une forte demande sur les liaisons transméditerranéennes.

La compagnie met tout en œuvre pour minimiser l’impact de cette grève sur ses passagers et recommande de se tenir informé via ses canaux officiels pour suivre l’évolution de la situation en temps réel.

