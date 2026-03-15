Aïd el-Fitr 2026 : voici l’heure de la prière dans les mosquées d’Alger

À l’approche de la fin du mois sacré de Ramadan, la Direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Alger a annoncé l’horaire officiel de la prière de l’Aïd el-Fitr dans les mosquées de la capitale. Selon un communiqué rendu public par l’institution, la prière de l’Aïd sera célébrée à 8h00 du matin dans l’ensemble des mosquées de la wilaya.

La direction précise que cette décision intervient à la suite de la réunion du conseil scientifique de la wilaya d’Alger, qui a étudié et fixé l’horaire de la prière pour l’Aïd el-Fitr de l’année 1447 de l’Hégire correspondant à 2026. L’objectif est d’assurer une organisation harmonieuse de cette importante célébration religieuse qui marque la fin du mois de jeûne.

Dans son communiqué, la Direction des affaires religieuses appelle l’ensemble des responsables et des acteurs concernés à coordonner leurs efforts et à relayer l’information dans leurs domaines de responsabilité. Elle insiste également sur la nécessité de mettre en place toutes les conditions nécessaires afin de permettre aux fidèles d’accomplir cette prière dans un climat de sérénité, d’ordre et de recueillement.

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La date de l’Aïd selon les calculs astronomiques

Parallèlement à ces préparatifs, plusieurs centres spécialisés ont publié leurs estimations concernant la date probable de l’Aïd el-Fitr 2026. À moins de deux semaines de la fin du Ramadan, le Centre international d’astronomie, basé aux Émirats arabes unis, a rendu public un rapport consacré à l’observation du croissant lunaire du mois de Chawwal, qui détermine le premier jour de la fête.

Le centre rappelle que les pays musulmans ont commencé le mois de Ramadan à des dates différentes. Certains l’ont entamé le mercredi 18 février 2026, tandis que d’autres, dont l’Algérie, l’ont commencé le jeudi 19 février. Pour les pays ayant débuté le Ramadan le 18 février, l’observation du croissant de Chawwal devait théoriquement se faire le mercredi 18 mars.

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Observations et prévisions pour l’Aïd

Toutefois, les spécialistes indiquent que cette observation sera impossible, car la lune se couchera avant le soleil et la conjonction lunaire se produira après le coucher du soleil. Ces pays devraient donc compléter le mois de Ramadan à 30 jours, ce qui fixerait l’Aïd au vendredi 20 mars.

Concernant les pays qui observeront le croissant lunaire le jeudi 19 mars, dont l’Algérie, les astronomes estiment que l’observation sera possible à l’aide de télescopes, bien que difficile, dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique du Nord, en Afrique centrale et en Asie occidentale.

Dans ces conditions, le Centre international d’astronomie estime que la majorité de ces pays devraient également annoncer le vendredi 20 mars comme premier jour de l’Aïd el-Fitr. Ces prévisions rejoignent celles d’autres institutions scientifiques, notamment le Centre national égyptien d’astronomie et de géophysique, qui indique que la conjonction de la nouvelle lune aura lieu le 19 mars 2026 pour les pays ayant commencé le Ramadan le 19 février.

Selon ce centre, le croissant lunaire restera visible environ 44 minutes dans le ciel d’Alger après le coucher du soleil, ce qui rend plausible l’annonce du vendredi 20 mars 2026 comme premier jour du mois de Chawwal d’un point de vue astronomique.

En attendant la confirmation officielle lors de la nuit du doute, les mosquées d’Alger se préparent déjà à accueillir les fidèles pour la prière de l’Aïd, prévue à 8 heures du matin, dans une atmosphère de recueillement et de fraternité.

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