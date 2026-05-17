Aïd el-Adha 2026 : l’Arabie saoudite fixe la date de la fête du sacrifice

Les dates de l’Aïd el-Adha 2026 sont désormais officielles ! Alors que les fidèles s’apprêtent à célébrer la fête du sacrifice en marge du grand pèlerinage à La Mecque, découvrez quand sera célébrée la fête du sacrifice en Arabie Saoudite et à travers le monde.

Connue sous le nom d’Aïd al-Adha (la fête du sacrifice) ou d’Aïd el-Kébir (la grande fête), cette célébration majeure s’étend sur trois jours. Elle débute le dixième jour de Dhul-Hijjah, le dernier mois du calendrier hégirien dédié au Hadj.

Traditionnellement, les festivités commencent au lendemain du rassemblement des pèlerins sur le mont Arafat à La Mecque, point d’orgue de ce grand pèlerinage qui constitue le cinquième pilier de l’islam pour tout fidèle qui en a les moyens physiques et financiers.

L’Arabie saoudite annonce la date de l’Aïd al-Adha 2026

L’annonce officielle vient de tomber. La Cour suprême d’Arabie saoudite a confirmé l’observation visuelle du croissant de lune marquant le début du mois de Dhou al-Hijja. Par conséquent, ce lundi 18 mai 2026 correspond au premier jour de ce mois sacré du calendrier hégirien.

Sur la base de cette observation, les autorités religieuses ont officiellement fixé la date de l’Aïd al-Adha. La fête du sacrifice sera ainsi célébrée le mercredi 27 mai 2026, au lendemain du regroupement des pèlerins sur le mont Arafat à La Mecque.

BREAKING NEWS | The crescent moon for Dhul Hijjah 1447 has been sighted in Saudi Arabia. Subsequently, the blessed month of Dhul Hijjah will commence tonight, and ‘Eid al-Adha will be observed on Wednesday 27th May 2026, in shā Allāh. May Allāh ﷻ grant the hujjāj a safe,… pic.twitter.com/0VvoljyGsG — 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗺𝗮𝗶𝗻 (@HaramainInfo) May 17, 2026

Ces pays fixent la date officielle de l’Aïd al-Adha

En plus de l’Arabie saoudite, plusieurs autres pays ont officialisé leur calendrier pour l’Aïd al-Adha 2026. La Tunisie a été la première à ouvrir la marche, suivie de près par la Malaisie, l’Indonésie et Oman : pour ces quatre pays, le mois de Dhou al-Hijja débutera ce lundi 18 mai, fixant ainsi la célébration de l’Aïd au mercredi 27 mai.

La Turquie, qui s’appuie traditionnellement sur des calculs astronomiques précis plutôt que sur l’observation visuelle du croissant lunaire, s’aligne sur ce même calendrier avec un premier jour de Dhou al-Hijja fixé au lundi 18 mai.

En revanche, le Sultanat de Brunei se distingue. Faute d’avoir pu observer le croissant de lune ce dimanche, le pays a décrété que le lundi 18 mai marquerait la fin du mois de Dhou al-Qi’da. Par conséquent, le mois de Dhou al-Hijja y débutera le mardi 19 mai, repoussant la célébration de l’Aïd al-Adha au jeudi 28 mai.

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