Aïd el-Adha 2026 : la Grande Mosquée de Paris annonce la date en France

La date était attendue et elle vient de tomber : Cette année, les musulmans de France célébreront l’Aïd el-Adha le mercredi 27 mai 2026. La Grande Mosquée de Paris l’a annoncé dans un communiqué officiel publié ce lundi 18 mai.

Cette célébration débute le 10e jour du mois de Dhou al-Hijja (le 12e mois du calendrier lunaire), ce qui correspond cette année au 27 mai. De plus, comme le veut la tradition, les festivités s’étendent sur trois jours. Elles prendront donc fin le 30 mai.

« L’Aïd al-Adha rappelle la pureté de la foi du prophète Ibrahim (Abraham) — paix sur lui — confronté à l’épreuve du sacrifice : elle porte les plus hautes valeurs de piété et de générosité », rappelle la Grande Mosquée de Paris dans son communiqué.

La Grande Mosquée de Paris annonce la date de l’Aïd el-Adha en France

Suite à l’observation du croissant lunaire dimanche soir, la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris annonce aux fidèles que ce lundi 18 mai 2026 marque le début du mois de Dhul-Hijjah. Par conséquent, le jour d’Arafat aura lieu le mardi 26 mai 2026. Et enfin, la célébration de l’Aïd al-Adha est fixée au mercredi 27 mai 2026.

Afin de recevoir l’ensemble des fidèles dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, la Grande Mosquée de Paris organisera deux sessions pour la prière de l’Aïd :

Première prière : 7h30.

Seconde prière : 8h15.

Par ailleurs, à l’occasion de cette fête, la Grande Mosquée de Paris insiste sur le respect rigoureux des lois encadrant le sacrifice des moutons. Les fidèles sont invités à recourir à la délégation auprès d’abattoirs autorisés et de lieux conformes à la législation.

Règles d’abattage rituel en France

Le déroulement de cette célébration est soumis au strict respect des règles de l’abattage rituel en France, destinées à garantir le bien-être animal et la sécurité sanitaire des consommateurs. En effet, tout animal destiné au sacrifice doit être en bonne santé et parfaitement traçable :

Être issu d’un élevage déclaré auprès du Service Identification et Traçabilité des Animaux d’élevage (ITAé).

Porter des boucles auriculaires d’identification.

Être accompagné de son document de transport réglementaire.

Par ailleurs, l’abattage des animaux, notamment des moutons, en dehors d’un abattoir agréé est formellement interdit. Commettre cet acte constitue un délit passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

De plus, du 4 mai au 1er juin 2026 inclus, la détention, la circulation et le transport d’ovins ou de caprins sont interdits en dehors des circuits professionnels autorisés. En revanche, pour les particuliers, seule une exception est tolérée : le transport direct d’un animal vers un abattoir agréé.

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