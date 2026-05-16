Aïd el-Adha 2026 : arrivée de plus de 13 000 moutons importés au port de Skikda

Une nouvelle cargaison de moutons destinés à l’Aïd el-Adha est arrivée ce samedi matin au port de Skikda.

Le navire « TULIP BEIRUT », en provenance de Roumanie, a accosté au quai n°04 avec à son bord 13 300 têtes de bétail importées afin d’approvisionner le marché national à l’approche de la fête religieuse.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique adoptée par les autorités publiques pour garantir la disponibilité des moutons de l’Aïd et répondre à la demande des citoyens à travers les différentes régions du pays.

Le port de Skikda mobilisé pour assurer l’opération

Les responsables du port ont indiqué que cette opération intervient également en application des instructions du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ainsi que des directives du Groupe des services portuaires, visant à mettre en place toutes les dispositions organisationnelles nécessaires pour faciliter l’importation et la distribution des moutons.

Pour assurer le bon déroulement du déchargement, les services de l’entreprise portuaire ont mobilisé d’importants moyens humains et logistiques.

L’objectif est de garantir le traitement rapide du navire et le transfert des animaux vers les points d’accueil et de distribution prévus dans les meilleures conditions.

Une stratégie pour stabiliser le marché

Ces importations de bétail s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer l’offre sur le marché national avant l’Aïd el-Adha, période marquée chaque année par une forte demande sur les moutons.

Les autorités cherchent ainsi à assurer un approvisionnement suffisant, tout en contribuant à la stabilité des prix et à l’amélioration de la disponibilité des moutons destinés au sacrifice.