Affaire Djamel Bensmail : le point sur la comparution des suspects

Entamée durant la matinée d’hier lundi, la comparution des suspects dans le meurtre de Djamel Bensmail devant le tribunal de Sidi M’hamed se poursuit ce mardi 24 août pour le deuxième jour consécutif.

Le juge instructeur près la même juridiction a ordonné le placement en détention provisoire de 15 accusés dans le meurtre du jeune Djamel. À l’heure actuelle le procureur de la République poursuit toujours les auditions des autres suspectés.

Selon des sources médiatiques, le tribunal a remis en liberté, ce mardi, les 4 personnes qui accompagnaient la victime à bord du véhicule « Renault Campus ». Ces derniers ont été mis sous surveillance judiciaire.

Pour rappel, les mis en cause dans l’assassinat du jeune Djamel Bensmain à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou) ont été présentés dès hier lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

92 suspects déférés devant le procureur de la République

En effet, les 92 suspects, dont 3 femmes, arrêtés dans plusieurs wilayas du pays ont été déférés devant le procureur de la République.

Mardi dernier, les services de la sureté nationale ont annoncé l’arrestation de 25 autres suspects pour atteindre le nombre de 61 arrestations en lien avec le lynchage et l’immolation de Djamel Bensamil, accusé à tort de pyromanie notamment en Kabylie.

Les mis en cause sont poursuivis pour « homicide volontaire, lynchage et immolation par feu d’un cadavre, violation de l’enceinte d’un poste de police, appartenance à un groupe terroriste et actes de vandalisme portant atteinte à la sécurité de l’État ».