Affaire Bellat – Brahmia : la justice rend son verdict

La famille Brahmia a remporté une première victoire judiciaire dans le litige qui l’oppose au directeur général du groupe Bellat, Mourad Melah. Le tribunal de Bir Mourad Raïs a, en effet, condamné ce dernier pour diffamation, mettant ainsi fin à une polémique médiatique qui dure depuis plusieurs mois.

Dans un communiqué rendu public, les Brahmia ont annoncé que « le tribunal de Bir Mourad Raïs a condamné, le mercredi 13 mai, M. Mourad Melah pour diffamation ». La même source précise que la juridiction a également établi « qu’il n’y a eu aucune relation entre Amar Brahmia, Mlle Jihane Brahmia et la société Bellat », balayant ainsi les accusations portées auparavant. Le tribunal a en outre souligné qu’« il n’y a eu aucune demande, ni chantage, ni exploitation au nom du sponsor ou autre de cette société ».

Cette décision judiciaire constitue un tournant dans cette affaire qui a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique. Elle vient notamment contredire la version défendue par le patron de Bellat, qui avait publiquement mis en cause les intentions de la famille Brahmia.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouveau dérapage islamophobe sur CNews : la justice saisie après les propos de Richard Haddad

Toutefois, ce jugement ne marque pas la fin du feuilleton judiciaire. Selon le communiqué, « d’autres affaires et procédures juridiques ont été portées par Mlle Jihane Brahmia contre M. Mourad Melah » et demeurent toujours en cours d’examen devant les juridictions compétentes. Ces actions laissent présager de nouveaux développements dans les semaines à venir.

Origines et répercussions du conflit

Pour comprendre l’origine de ce conflit, il faut remonter à juillet 2025. À cette époque, Jihane Brahmia, influenceuse et diététicienne connue sous le pseudonyme « Vitamin J. », publie une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle met en garde contre les risques pour la santé liés à la consommation de pâté de poulet fumé. Mais aucune marque n’est explicitement citée.

🟢 À LIRE AUSSI : 109 millions en faux billets : l’incroyable stratagème d’un faussaire caché dans un bureau d’architecte

La réaction de Mourad Melah ne se fait pas attendre. Dans une vidéo publiée à son tour, il accuse Jihane Brahmia d’agir par esprit de revanche, affirmant que sa démarche serait liée au refus de Bellat de sponsoriser un événement sportif organisé par son grand-père, Amar Brahmia. Ancien athlète de renom, ce dernier est une figure bien connue du paysage sportif algérien.

Ces accusations ont rapidement alimenté la controverse, opposant défenseurs de la liberté d’expression et partisans d’une protection accrue de l’image des entreprises.

🟢 À LIRE AUSSI : Peine de prison contre un jeune homme pour harcèlement d’une étudiante dans un Cous

