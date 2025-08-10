Aéroport d’Alger : modernisation, nouveaux services et des prix enfin accessibles

L’aéroport d’Alger, le plus grand du pays, est sur le point de subir une transformation majeure. Pour rester compétitif, il va bientôt lancer une série de nouvelles initiatives. L’objectif est de moderniser ses infrastructures et d’améliorer les services pour les passagers, afin de devenir un centre de service multifonctionnel.

Pour mener à bien cette modernisation, la société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger a lancé des appels d’offres pour l’ouverture de nouveaux commerces et bureaux. Ces espaces proposeront une grande variété de produits. Ces commerces seront situés dans des zones clés de terminaux de départ et d’arrivée pour répondre aux besoins des voyageurs qui transitent via cet aéroport.

L’objectif est d’enrichir l’expérience des passagers en leur proposant une offre de produits diversifiés et locaux. Ces ouvertures dynamiseront également l’économie de la région aéroportuaire.

🟢 À LIRE AUSSI : Allocation touristique : la Banque d’Algérie met en garde contre les détournements illégaux

Mediouni veut mettre fin à la hausse des prix des produits à l’aéroport d’Alger

Saïd Mediouni, directeur général de la SGSIA, a plusieurs fois demandé aux commerçants de son aéroport de baisser leurs prix, mais sans succès. Il leur a alors proposé une solution : si les commerçants acceptent de baisser les prix, notamment ceux de l’eau et du café, et d’améliorer la qualité de leurs services, le prix de la location de leurs boutiques sera réduit.

Cependant, les voyageurs affirment que les prix restent élevés. Un fait que le directeur général de l’aéroport a lui-même reconnu.

Pour mettre fin à ces pratiques, Saïd Mediouni a annoncé le déploiement de nouveaux distributeurs automatiques dans plusieurs zones, notamment au niveau des terminaux, de l’aérogare et des parkings. Selon lui, ses machines offrent aux voyageurs plus de choix, et surtout, permettent de proposer de l’eau minérale et du café à des prix abordables, contrairement aux tarifs pratiqués dans les boutiques de l’aéroport qui restent élèves.

De nouveaux services pour améliorer l’expérience des passagers

En plus des commerces, l’aéroport d’Alger va proposer de nouveaux services pour faciliter la vie des voyageurs. Une pharmacie ou un espace de type « parapharmacie » ouvrira ses portes pour les besoins médicaux urgents. Les passagers pourront aussi profiter des services de location de voiture et de bureaux d’avocats, ce qui leur permettra de gagner un temps précieux pour organiser leur séjour ou leurs démarches administratives.

On trouvera aussi de nouvelles agences de voyage ainsi que des bureaux de livraison de colis et de courriers, ce qui facilitera le passage des voyageurs d’affaires. Des assurances seront également disponibles pour garantir la sécurité des passagers.

🟢 À LIRE AUSSI : L’été continue avec GNV : jusqu’à 40 % de réduction sur les traversées Algérie – France