Actes antireligieux en France : l’islamophobie en forte hausse en 2025

En 2025, près de 2500 actes antireligieux ont été enregistrés. Bien que le volume global stagne, les violences contre la communauté musulmane connaissent une hausse fulgurante. Face à ce constat, la Grande Mosquée de Paris tire la sonnette d’alarme tout en refusant toute mise en concurrence des souffrances.

Les tensions religieuses persistent en France avec 2 489 actes recensés par le ministère de l’Intérieur en 2025. Si ce chiffre reste comparable à celui de 2024, cette stabilité n’atténue pas la gravité de la situation.

Bien que ces données ne soient pas des statistiques officielles au sens rigoureux, elles confirment une tendance de fond : les agressions contre les fidèles et les édifices religieux sont désormais ancrées dans le quotidien.

Les actes antimusulmans en forte hausse en 2025

L’augmentation la plus frappante concerne les actes visant la communauté musulmane, qui ont enregistré un bond de 88% en l’espace d’un an. Avec 326 faits en 2025, ces incidents pèsent désormais pour 13% de ce total. Le ministère français de l’Intérieur précise que ces actes prennent principalement la forme de violences physiques, d’injures ou de messages haineux sur les réseaux sociaux.

Le pic de violence de l’année 2025 a été marqué par deux tragédies majeures : l’assassinat d’Aboubakar Cissé, poignardé au sein d’une mosquée du Gard en avril, et celui d’Hichem Miraoui, abattu dans le Var, à Puget-sur-Argens.

En 2025, bien que les actes antisémites aient enregistré une baisse de 16 % (avec 1 320 faits), la situation demeure critique. Les agressions physiques, les insultes et la cyber-haine constituent l’essentiel (67 %) de ces actes. Malgré leur caractère minoritaire dans la population, les citoyens de confession juive subissent 53 % du total des actes antireligieux en France, selon les chiffres du ministère.

Les actes visant les chrétiens connaissent également une hausse, avec 843 faits signalés en 2025, soit une hausse de 9 %. Cette catégorie représente désormais 34 % du paysage global des actes antireligieux en France.

« Prévenir durablement les discours de haine et les logiques d’exclusion »

Dans un climat social et international dégradé, la Grande Mosquée de Paris alerte contre la désinformation et les amalgames. Son message est clair : la lutte contre l’exclusion passe par un dialogue permanent avec les autorités et, surtout, par un travail de fond sur l’éducation. En favorisant le respect et la culture, l’objectif est de prévenir durablement les dérives haineuses par la promotion d’une connaissance mutuelle renforcée.

Face aux turbulences actuelles, l’institution réaffirme que la France ne peut céder à l’intimidation religieuse. Elle doit, au contraire, s’imposer comme un sanctuaire où la liberté de conscience, la dignité humaine et la fraternité s’exercent pleinement et concrètement pour chaque citoyen.

« La Grande Mosquée de Paris condamne avec la plus grande fermeté toutes les agressions visant des responsables religieux, des fidèles ou des citoyens en raison de leur foi. Elle exprime sa solidarité pleine et entière envers l’ensemble des communautés religieuses touchées et rappelle que la sécurité des croyants et des lieux de culte relève d’une responsabilité nationale partagée », écrit le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, dans un communiqué.

