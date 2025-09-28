Achats en ligne/E-commerce : voici la somme record dépensée par les Algériens en 2023

L’Algérie connaît une véritable percée dans le domaine du commerce électronique. Selon les estimations de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED/UNCTAD) et de plusieurs institutions nationales, les échanges en ligne ont atteint près de 1,9 milliard de dollars en 2023, soit l’équivalent de 262 milliards de dinars algériens. Une tendance confirmée par Djamel Toumiat, représentant du regroupement algérien des acteurs du numérique (GAAN).

Une croissance en nette accélération

Comparé aux années précédentes, le marché de l’e-commerce en Algérie connaît une accélération remarquable. Cette dynamique s’explique par l’expansion du paiement électronique, la création de nouvelles plateformes locales et l’adhésion croissante des petites et moyennes entreprises aux solutions numériques. Ce virage digital traduit une volonté d’adaptation face aux nouveaux comportements de consommation et à l’essor des technologies de l’information.

Toutefois, malgré ce progrès, plusieurs obstacles freinent encore le plein essor du secteur. Les spécialistes pointent la nécessité de renforcer le cadre légal, de mettre en place une meilleure protection des consommateurs, d’optimiser la logistique et surtout de consolider la confiance dans les paiements en ligne. Pour les experts de la transformation digitale, lever ces blocages ouvrirait la voie à une croissance exponentielle, particulièrement dans un pays jeune où la population est fortement connectée.

Un secteur clé pour la diversification économique

Pour Djamel Toumiat, l’Algérie avance résolument vers la structuration du commerce électronique comme un secteur stratégique. Celui-ci pourrait devenir un levier majeur de diversification économique, en réduisant la dépendance aux hydrocarbures. La généralisation des services bancaires, l’extension de la couverture internet et l’appui institutionnel figurent parmi les éléments essentiels pour soutenir ce développement.

L’Algérie s’inscrit ainsi dans une tendance mondiale. À l’international, le commerce électronique continue de battre des records : les ventes de détail en ligne devraient dépasser 6 300 milliards de dollars en 2024, atteindre 7 000 milliards en 2025 et dépasser les 8 000 milliards en 2027. La Chine domine largement ce marché avec plus de 40 % de part, suivie des États-Unis, au-delà du trillion de dollars, puis de l’Europe où l’e-commerce représente un segment central du commerce de détail.

Un avenir prometteur

Ces perspectives confirment que le commerce électronique n’est plus un simple complément à la distribution traditionnelle. Il devient un pilier incontournable de la modernisation économique, aussi bien en Algérie qu’à l’échelle internationale. Pour le pays, il s’agit désormais de transformer cet élan en véritable moteur de croissance et d’emploi, capable de soutenir la transition vers une économie plus diversifiée et compétitive.