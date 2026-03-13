Accord ministère de l’Intérieur – MAE : un autre secteur bascule vers le numérique

Ce jeudi, au siège du MAE une convention sur la modernisation de ses services consulaires a été signée entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transport, représenté par la Direction générale de la Sûreté nationale. Cette initiative vise à accélérer et simplifier l’accès aux services consulaires pour les citoyens, en particulier pour la communauté algérienne à l’étranger.

La cérémonie a été marquée par la présence du secrétaire d’État chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib. L’accord a été paraphé par Lounes Magramane, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, et Ali Badaoui, directeur général de la Sûreté nationale.

Selon Lounes Magramane, cette convention constitue « une nouvelle pierre dans le processus d’actualisation des services consulaires ». Soulignant l’importance accordée par le président de la République à la communauté algérienne à l’étranger, « composante essentielle de la nation ».

Services consulaires : une digitalisation au service des délais et de l’efficacité

L’accord prévoit la mise en place d’un système numérique innovant permettant de réduire significativement les délais de traitement des demandes consulaires. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de la stratégie nationale de transformation numérique. Visant à renforcer la rapidité, la transparence et la fiabilité des services administratifs.

Parmi les objectifs principaux de cette initiative :

Optimiser les processus de traitement des dossiers consulaires

Assurer un suivi plus fluide et sécurisé des demandes des citoyens

des demandes des citoyens Renforcer la coordination entre les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères

Faciliter l’accès aux services pour les Algériens résidant à l’étranger

Une approche intégrée pour moderniser l’administration

Ainsi, l’accord signé reflète une volonté conjointe de consolider une approche intégrée entre les deux secteurs ministériels. Favorisant la synergie et la coopération. Cette démarche s’inscrit dans le cadre plus large de modernisation de l’administration publique. Afin de proposer un service plus performant, tant sur le territoire national qu’à l’étranger.

Le choix de recourir à une plateforme numérique répond également aux recommandations émises lors de la conférence des chefs de postes consulaires, tenue en février 2026, qui a mis en avant la nécessité d’une gestion plus efficace et coordonnée des services destinés aux citoyens.