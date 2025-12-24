AADL 3 : l’agence introduit une nouvelle fonctionnalité pour les souscripteurs

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) a annoncé un nouveau changement sur la plateforme d’inscription du programme AADL 3, destiné à faciliter le traitement des dossiers des souscripteurs.

Dans un communiqué, l’agence précise que cette mise à jour concerne la déclaration du nombre d’enfants, un élément important dans le cadre de l’étude des demandes, notamment en lien avec le type de logement attribué.

Comment déclarer le nombre d’enfants sur la plateforme AADL 3 ?

Pour effectuer cette mise à jour, le souscripteur doit se connecter à son compte personnel sur la plateforme AADL, puis suivre les étapes suivantes :

Accéder à l’onglet « Autres options » Cliquer sur « Mettre à jour vos informations personnelles » Descendre en bas de la page Renseigner la rubrique « Déclaration du nombre d’enfants », en précisant également leur niveau de scolarité

Cette nouvelle fonctionnalité permet à l’agence de disposer de données actualisées sur la situation familiale des souscripteurs, dans un souci de meilleure organisation et de transparence.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : quelles sont les difficultés signalées dans l’envoi des ordres de paiement ?

Paiement du premier acompte : ce qu’il faut savoir

Pour rappel, l’AADL a lancé dimanche dernier les ordres de paiement du premier acompte au profit des souscripteurs du programme AADL 3, dans sa première phase à hauteur de 50 %.

Le montant du premier versement a été fixé comme suit :

343 000 dinars algériens pour les logements de trois pièces (F3)

(F3) 431 500 dinars algériens pour les logements de quatre pièces (F4)

Les souscripteurs disposent d’un délai de 60 jours, à compter de la date de réception de l’ordre de paiement, pour s’acquitter de 50 % du montant du premier acompte.

🟢 À LIRE AUSSI : Crédit CNEP pour l’AADL 3 : voici le dossier complet à fournir

Une étape clé dans l’avancement du programme AADL 3

Cette mise à jour de la plateforme intervient dans un contexte marqué par le lancement effectif des premières opérations financières du programme AADL 3. Elle vise à corriger certaines insuffisances relevées par les souscripteurs, tout en améliorant le traitement des dossiers avant les prochaines étapes du projet.

L’AADL invite ainsi l’ensemble des souscripteurs concernés à vérifier et actualiser leurs informations personnelles dans les meilleurs délais, afin d’éviter tout retard ou complication administrative.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : attribution des F3 et F4, l’agence répond aux souscripteurs