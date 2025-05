AADL 3 : Le ministre Belaribi annonce une bonne nouvelle pour les souscripteurs

Bonne nouvelle pour les souscripteurs au programme de logement AADL 3. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a annoncé aujourd’hui la réouverture de la plateforme numérique dédiée au dépôt des dossiers, et ce, pour une durée supplémentaire de 20 jours.

Cette décision intervient après de nombreuses sollicitations de la part des souscripteurs, qui réclamaient une prolongation des délais. C’est ce qu’a indiqué le ministre lors d’une conférence de presse tenue en marge de sa visite ce jeudi dans la wilaya de Khenchela. La plateforme sera de nouveau accessible dès ce samedi.

Le ministre a par ailleurs souligné que la fermeture temporaire de la plateforme était indispensable pour permettre le traitement et l’étude approfondie des dossiers déjà soumis, bien que l’agence ait déjà entamé l’examen de nombreux dossiers.

AADL 3 : Les mensualités seront comprises entre 8 000 et 9 000 dinars algériens

Le ministre de l’Habitat a également assuré que les logements du programme AADL 3 resteront accessibles, précisant que leur prix ne dépassera pas ceux des logements promotionnels publics (LPA).

Le ministre a reconnu : « Certes, les prix seront légèrement plus élevés que ceux de l’AADL 2, notamment en raison de l’ajout du chauffage central. Mais je rassure les citoyens : ils n’atteindront pas les tarifs du LPA. »

Il a également indiqué que les mensualités pour les logements de 3 et 4 pièces oscilleront entre 8 000 et 9 000 dinars algériens maximum.

Rappelons que le ministre a souligné que le modèle urbain adopté pour l’AADL 3 connaîtrait une amélioration notable en termes de conception et de qualité, avec un accent sur la modernisation des quartiers d’habitation et l’amélioration des conditions de vie, incluant des équipements publics, des espaces verts et des infrastructures complémentaires.

Belaribi a également annoncé l’introduction du chauffage central dans les logements, une première, présentée comme une mesure visant à renforcer la sécurité et à protéger les citoyens, notamment face aux accidents liés à l’utilisation de systèmes de chauffage traditionnels.

Concernant l’aspect financier, le ministre a rassuré les futurs souscripteurs en indiquant que les prix de ces logements resteraient étudiés pour être abordables et proches de ceux du LPA, malgré les améliorations prévues en matière d’infrastructures et de services.

Il a ajouté que les projets AADL 3, initialement prévus pour le premier semestre 2025, visent la construction de 200 000 unités de logement, conformément à la Loi de finances 2025. Les mensualités pourront être étalées sur 25, 30, voire 35 ans.