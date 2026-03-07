À quelle météo s’attendre en Algérie ce dimanche 8 mars entre éclaircies, pluies et chutes de neige ?

Une nouvelle semaine débute ce dimanche 8 mars et, comme souvent à cette période de l’année, les regards se tournent vers le ciel pour connaître les tendances météorologiques de la journée. Selon les prévisions météo du jour, plusieurs régions du pays devraient connaître un temps contrasté, alternant entre éclaircies, passages nuageux et épisodes pluvieux.

Cette situation météorologique traduit une certaine instabilité atmosphérique sur une grande partie du territoire. Si certaines régions profiteront de périodes ensoleillées, d’autres devront composer avec des précipitations et même des chutes de neige sur les reliefs les plus élevés.

Entre pluies, éclaircies et chutes de neige : voici le temps qui fera au nord du pays

Dans les régions du nord de l’Algérie, la journée de dimanche s’annonce changeante. Les prévisions indiquent en effet un temps qui oscillera entre pluies et éclaircies dans plusieurs wilayas de l’ouest, du centre et de l’est du pays.

Les nuages pourraient dominer par moments le ciel de ces régions, accompagnés d’averses parfois modérées. Toutefois, des éclaircies devraient également apparaître au fil de la journée, offrant des périodes plus calmes sur le plan météorologique.

🟢 À LIRE AUSSI : Transition énergétique : l’Algérie au cœur du projet euro-méditerranéen d’hydrogène vert

Les reliefs de l’ouest et du centre connaîtront, quant à eux, des conditions hivernales plus marquées. Les services météorologiques annoncent des chutes de neige sur les hauteurs dépassant les 1500 mètres d’altitude. Ces précipitations neigeuses devraient concerner notamment certaines zones montagneuses, où les températures resteront suffisamment basses pour permettre la formation d’un manteau neigeux.

Prévisions météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, ce dimanche devrait se caractériser par des valeurs relativement modérées pour la saison. Sur les régions côtières, le thermomètre devrait afficher des températures comprises entre 16 et 22 degrés, offrant une ambiance plutôt douce malgré la présence de nuages et d’averses par moments.

Dans les régions de l’intérieur du pays, les températures resteront légèrement plus fraîches. Les prévisions annoncent des valeurs oscillant entre 14 et 21 degrés. Cette différence s’explique notamment par l’éloignement de la mer et l’influence plus marquée des reliefs dans certaines zones.

Le vent pourrait également se faire sentir dans plusieurs régions du nord. Les rafales pourraient atteindre jusqu’à 40 km/h par endroits, ce qui pourrait accentuer la sensation de fraîcheur, notamment dans les zones exposées.

Le temps en Algérie ce 8 mars : quelle météo prévoir au sud du pays ?

Plus au sud, la situation météorologique s’annonce globalement plus stable. Les régions sahariennes devraient profiter d’un temps largement ensoleillé tout au long de la journée de dimanche.

Toutefois, certaines zones du sud-est, du centre du Sahara et de la région des oasis pourraient connaître des épisodes pluvieux localisés. Ces précipitations devraient rester ponctuelles mais pourraient temporairement modifier les conditions météorologiques dans ces secteurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Accident à Hassi Messaoud : 2 morts et des blessés après un incendie lors d’une opération de maintenance

Les températures y seront nettement plus élevées que dans le nord du pays. Les services météorologiques prévoient des valeurs comprises entre 22 et 38 degrés, reflétant le contraste climatique habituel entre les régions sahariennes et le reste du territoire. Le vent devrait souffler de manière modérée dans ces régions, avec des vitesses pouvant atteindre 30 km/h.

Au final, cette journée de dimanche s’annonce marquée par une météo contrastée sur l’ensemble du territoire national. Entre pluies dans le nord, neige sur les reliefs et soleil dominant dans le sud, les conditions météorologiques illustrent parfaitement la diversité climatique de l’Algérie.

Les services météorologiques invitent d’ailleurs les citoyens à rester attentifs aux bulletins actualisés, notamment dans les régions susceptibles de connaître des précipitations ou des conditions météorologiques changeantes au cours de la journée.