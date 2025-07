À partir de 1 640 DA : Tout ce qu’il faut savoir sur le train Algérie – Tunisie pour l’été 2025

À l’approche de la haute saison estivale, la Tunisie demeure l’une des destinations phares pour des milliers d’Algériens en quête de détente, de plages et de proximité culturelle. Cette année, les voyages entre les deux pays s’annoncent plus pratiques que jamais grâce à la remise en service du train international reliant Annaba à Tunis.

Une nouvelle liaison ferroviaire qui promet confort, économies et fluidité pour les voyageurs des deux rives.

Dans ce contexte, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a officiellement dévoilé les horaires et les tarifs des voyages du train international reliant l’Algérie à la Tunisie, marquant ainsi une étape importante pour les déplacements entre les deux pays.

Selon un communiqué de la SNTF, le départ du train est fixé depuis la gare de Annaba les dimanches, mardis et jeudis à 9h00 du matin. Le train arrivera à Tunis à 18h27, après avoir desservi les gares de Souk Ahras, Ghardimaou, Jendouba et Béja.

Dans le sens inverse, au départ de la gare de Tunis, les départs auront lieu les lundis, mercredis et vendredis à 8h25 du matin, avec une arrivée prévue à Annaba à 18h20.

Train Algérie – Tunisie : Formalités et points de vente des billets

Les procédures de passage frontalier se dérouleront à la gare internationale de Souk Ahras pour les voyageurs en provenance d’Algérie, et à la gare de Ghardimaou (16 km de la frontière algéro-tunisienne) pour ceux en provenance de Tunisie.

Les billets sont disponibles à l’achat dans les gares de Annaba et Souk Ahras, ainsi que dans les gares d’Alger, Oran, Constantine, Sétif et El Eulma.

🟢 À LIRE AUSSI : Road trip en Algérie : guide complet pour une aventure mémorable sur les routes algériennes

Train Algérie – Tunisie : Tarifs compétitifs et réductions pour les enfants

La SNTF a annoncé des tarifs compétitifs pour ces nouvelles liaisons :

Billet première classe : 1 900 DZD

Billet deuxième classe : 1 640 DZD

Billet aller-retour première classe : 3 485 DZD

Billet aller-retour deuxième classe : 3 040 DZD

Des réductions spéciales sont également prévues pour les enfants :

Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans.

Réduction de 50% pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.

Cette nouvelle offre ferroviaire devrait faciliter les échanges et le tourisme entre l’Algérie et la Tunisie, en offrant une alternative de transport confortable et abordable.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyagez moins cher cet été : Turkish Airlines récompense les bacheliers algériens