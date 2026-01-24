À cause d’une « toxine », cette marque de lait infantile française rappelle ses stocks

Alors qu’une vague de retraits préventifs secoue le secteur de la nutrition infantile à l’échelle internationale, le groupe Danone a tenu à clarifier la situation concernant ses produits commercialisés en Algérie. Verdict : les consommateurs locaux ne sont pas concernés.

Le secteur du lait pour nourrissons traverse une zone de turbulences. Depuis plusieurs semaines, la vigilance est de mise après le signalement de risques de contamination par la céréulide, une toxine bactérienne pouvant provoquer des troubles gastro-intestinaux sévères tels que des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Dans ce contexte de précaution extrême, le géant mondial Danone a procédé au retrait préventif d’un nombre limité de lots sur certains marchés internationaux. Une mesure qui a suscité l’inquiétude des parents en Algérie, relayée notamment par Mustapha Zebdi, président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur (APOCE).

Lait infantile : Danone rassure le marché algérien face aux rappels mondiaux

Face à ces interrogations, Danone a réagi via un communiqué officiel pour lever toute ambiguïté. La firme confirme que les produits importés et commercialisés sur le territoire algérien ne sont pas visés par cette procédure de rappel.

« La sécurité alimentaire est notre priorité absolue. Toutes nos formules infantiles sont produites selon les normes internationales les plus strictes et subissent des contrôles rigoureux à chaque étape de production », souligne l’entreprise.

Les analyses et tests effectués confirment que les produits disponibles en officine et en magasin en Algérie sont conformes à la législation en vigueur et ne présentent aucun risque pour la santé des nourrissons.

Cette mise au point intervient alors que le concurrent Nestlé a également entamé, depuis début janvier, le rappel de produits dans près de 60 pays pour des motifs similaires de suspicion de contamination à la céréulide.

Danone réaffirme son engagement envers les parents et les professionnels de santé, précisant que ses services restent à leur entière disposition pour toute information complémentaire afin de maintenir le lien de confiance indispensable à ce segment de marché sensible.

