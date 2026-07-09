98,6 % du Soleil occulté par la Lune : l’Algérie aux premières loges d’une éclipse solaire spectaculaire

Dans un peu plus d’un mois, le ciel algérien offrira un spectacle que les amateurs d’astronomie attendent avec impatience. Un coucher de soleil qui s’éteint, un disque solaire rongé à 98,6 % par l’ombre lunaire, un phénomène d’une rare intensité visible depuis la quasi-totalité des wilayas.

Le 12 août 2026, l’Algérie vivra au rythme d’une éclipse solaire partielle d’exception. Le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) a dévoilé ce mercredi les détails de cet événement céleste qui promet d’assombrir les cieux du pays à l’heure où le soleil décline à l’horizon.



Éclipse solaire attendue le 12 août en Algérie : u ne occultation spectaculaire qui frôle la totalité

L’éclipse solaire du 12 août 2026 revêt un caractère particulier. Contrairement à une éclipse totale où l’astre du jour disparaît intégralement derrière son satellite naturel, l’Algérie assistera à une éclipse partielle d’une magnitude exceptionnelle. Le CRAAG précise que « le pourcentage d’occultation du disque solaire dépassera 90 % dans la majorité des wilayas et atteindra jusqu’à 98,6 % dans certaines régions du pays« .

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Cette configuration place l’Algérie parmi les territoires privilégiés pour observer une éclipse quasi-totale. Le phénomène coïncidera avec le coucher du soleil, offrant aux observateurs un spectacle doublement rare. Un astre déclinant que la Lune grignote progressivement avant de le voir disparaître derrière l’horizon.

Pour autant, le CRAAG rappelle que l’éclipse totale, celle où le Soleil se trouve entièrement masqué, ne sera visible que dans une bande étroite traversant le Groenland, l’Islande, le nord de l’Espagne et les îles Baléares. L’Algérie en restera aux portes de cette obscurité intégrale, mais s’en approchera suffisamment pour offrir un spectacle mémorable.

Des horaires déclinés par région : le CRAAG met à disposition un site pour tout savoir

Le compte à rebours est lancé. À Alger, la capitale, l’éclipse solaire débutera précisément à 18 heures 42 minutes et 37 secondes (heure locale). Le moment de l’occultation maximale interviendra à 19 heures 35 minutes et 51 secondes. Alors que l’astre solaire ne sera plus qu’à un degré au-dessus de l’horizon ouest. À cet instant précis, la Lune masquera 98,6 % du disque solaire.

Le CRAAG souligne toutefois que les horaires du début, du maximum et de la fin de l’éclipse. Ainsi que le pourcentage d’occultation, varieront significativement selon les régions. Seules les villes de Djanet et d’In Guezzam, dans l’extrême sud du pays, constitueront les exceptions où le phénomène restera invisible.

Pour permettre aux passionnés et aux curieux de préparer leur observation, le CRAAG a mis en ligne un site dédié qui recense, pour l’ensemble des wilayas, les horaires précis et les taux d’occultation attendus. Une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent ne rien manquer de ce rendez-vous astronomique.

Une fenêtre sur le ciel à ne pas observer à l’œil nu : c omment admirer l’éclipse solaire en toute sécurité ?

L’éclipse solaire du 12 août constitue également une occasion privilégiée de sensibiliser le grand public. Et particulièrement les jeunes générations, aux sciences de l’astronomie et de l’espace. Le CRAAG invite les Algériens à saisir cette opportunité unique pour lever les yeux vers le ciel. Mais l’observation du Soleil sans protection adéquate expose à des risques graves. Le CRAAG met en garde. L’observation directe de l’astre solaire peut provoquer « des lésions oculaires graves et irréversibles« . Les lunettes de soleil ordinaires, les films radiographiques, le verre fumé ou tout autre dispositif de fortune n’offrent aucune protection contre les rayonnements solaires.

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Les recommandations du centre sont sans équivoque. Il faut utiliser exclusivement des lunettes spéciales d’observation des éclipses, conformes à la norme internationale ISO 12312-2. Il est également formellement déconseillé d’observer le Soleil à l’aide de jumelles, télescopes, longues-vues ou appareils photographiques dépourvus de filtre solaire spécifiquement conçu. Enfin, le CRAAG recommande de choisir des sites offrant un horizon ouest parfaitement dégagé pour profiter pleinement du spectacle.

Un phénomène céleste au carrefour de la science et de l’émerveillement

L’éclipse solaire partielle du 12 août 2026 ne se limite pas à un simple alignement de planètes. Elle représente une opportunité pédagogique exceptionnelle pour le pays, un moment où la science rejoint l’émotion collective. Le CRAAG annonce qu’il communiquera prochainement les informations relatives aux activités d’observation organisées à cette occasion.

Ce phénomène, qui coïncidera avec le coucher du soleil, offrira aux observateurs la chance d’assister à un coucher de soleil éclipsé. Cette combinaison de deux événements astronomiques demeure particulièrement rare et devrait attirer l’attention non seulement des astronomes amateurs, mais aussi du grand public désireux de vivre ce moment unique.

L’Algérie se prépare donc à accueillir ce spectacle céleste avec une quasi-totalité de son territoire concernée. Un véritable événement astronomique qui promet de marquer les esprits et de rappeler, si besoin était, la beauté et la précision des mécanismes qui régissent l’univers.