70 % de la population algérienne est jeune : l’Algérie plaide pour leur rôle mondial à l’ONU

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a affirmé jeudi à New York que la jeunesse en Algérie constitue une priorité centrale dans le programme du président et bénéficie d’un soutien particulier dans le plan d’action du gouvernement. Cette déclaration a été faite lors de son intervention à la réunion marquant le 30e anniversaire de l’adoption d Programme d’action mondiale pour la jeunesse, organisée en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Saihi a réitéré la conviction profonde de l’Algérie que les jeunes représentent une ressource durable pour assurer la paix et la sécurité internationales. Selon lui, investir dans leurs énergies et leur permettre de participer activement à l’élaboration des politiques publiques est la voie la plus sûre pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette rencontre, a-t-il souligné, constitue une étape essentielle pour évaluer les progrès réalisés et identifier les défis restants.

70 % de la population algérienne est jeune

Le ministre a rappelé que la jeunesse représente près de 70 % de la population algérienne et bénéficie d’un accompagnement constant à travers le Plan national de la jeunesse, la gratuité de l’éducation et de la santé, ainsi que le développement des infrastructures sportives. Il a également mis en avant la promotion de l’esprit entrepreneurial grâce à des mécanismes novateurs comme le Conseil supérieur de la jeunesse, destiné à donner plus de visibilité aux aspirations de cette catégorie.

Lors de son intervention, Abdelhak Saihi a appelé à offrir aux jeunes du monde entier la possibilité de partager leur vision d’avenir sur un pied d’égalité, tout en tenant compte des particularités de chaque pays et des franges sociales les plus vulnérables. Selon lui, un dialogue direct et inclusif avec les jeunes est indispensable pour concevoir une stratégie mondiale plus équitable.

La tragédie vécue par les jeunes de Gaza

Le ministre s’est arrêté sur la situation dramatique que vivent les jeunes de Gaza, confrontés à une machine de guerre et à des agressions répétées allant jusqu’à l’extermination, par le biais de la famine, de la privation et de la confiscation de leur droit à vivre en paix et à envisager un avenir digne, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités.

En conclusion, Saihi a affirmé que cette rencontre internationale est une opportunité pour renforcer le dialogue entre gouvernements et représentants de la jeunesse autour de leurs priorités, dans l’optique de bâtir une stratégie mondiale qui valorise le rôle des jeunes comme acteurs clés du développement et de la paix.

