182 500 euros, armes et pièces antiques saisis : un trafic déjoué à l’aéroport d’Alger

À l’aéroport international d’Alger, une opération menée, la semaine dernière, conjointement par la police aux frontières et les éléments de la douane, a permis de déjouer une tentative de transfert illicite de 182 500 euros, par deux passagers qui s’apprêtaient à s’envoler vers la Turquie.

Selon un communiqué des services de la police nationale, l’opération a commencé par l’interpellation de deux personnes qui s’apprêtaient à quitter le territoire national, sur un vol reliant l’aéroport international d’Alger à Istanbul en Turquie. Et ce, après que leur tentative de faire passer frauduleusement cette importante somme en devises eut été déjouée.

L’argent en question était dissimilé dans des enveloppes qui ont été soigneusement cachées dans des boîtes de dattes à l’intérieur de leurs bagages.

Une nouvelle tentative de transfert illicite de devise vers la Turquie déjouée à l’aéroport d’Alger

Les investigations menées par la police judiciaire ont permis d’identifier et d’arrêter une troisième personne, à l’est du pays. Les perquisitions des domiciles respectifs des suspects ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur un total de 12 000 euros supplémentaires.

De plus, 1352 pièces de monnaie antiques, une arme à feu, une arme blanche, notamment un poignard de grande taille en argent, ont été saisis et récupérés. S’y ajoute une autre somme de 176 millions de centimes, provenant des activités criminelles.

Les trois suspects risquent gros

Les chefs d’accusation retenus contre les trois suspects, présentés devant le tribunal de la République près du tribunal de Dar el Beida, concernent le port d’armes de sixième et de septième catégories, ainsi que la contrebande d’un niveau de gravité susceptible de menacer l’économie nationale.

Les trois suspects sont également poursuivis pour infraction à la législation sur les changes et les mouvements de capitaux depuis vers l’étranger, blanchiment d’argent et de recel d’objets en provenance de fouilles archéologiques illégales.

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’un trafic de cette ampleur est déjoué en Algérie. Il y a quelques semaines, les douanes de l’aéroport Rabah Bitat d’Annaba avaient également déjoué une tentative de transfert illicite de 23 000 euros sur une passagère s’apprêtant à embarquer pour la Turquie.

La fouille a permis de découvrir la somme en devise étrangère non déclarée, en infraction à la réglementation régissant les changes et les mouvements de capitaux depuis et vers l’étranger.

