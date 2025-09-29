« 100 à 200 millions de centimes » : le coup de pouce de l’État pour cette catégorie d’étudiants

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Kamel Baddari, a affirmé que l’université algérienne progresse résolument vers une université de quatrième génération, grâce à quatre indicateurs clés : une université intelligente, une université qui partage ses programmes avec des institutions internationales de renom, une université numérique gérée par des plateformes intelligentes, et une université axée sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprises.

Intervenant ce lundi dans l’émission « Forum de la Première » sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale, le ministre a expliqué que l’université est devenue un véritable moteur de développement national.

Il a souligné des réalisations concrètes : les professeurs chercheurs et le personnel universitaire ont fondé 480 entreprises, en plus de 1400 startups et 2800 micro-entreprises. Par ailleurs, 3400 brevets d’invention sont en cours de valorisation et de commercialisation pour créer des entreprises à forte valeur ajoutée pour l’économie nationale.

M. Baddari a indiqué que l’université accompagnera les porteurs de projets en finançant les prototypes finaux via un comité d’experts de l’université et du ministère de l’Économie de la connaissance, avec des montants allant de 1 à 2 millions de dinars algériens, soit l’équivalent de 100 à 200 millions de centimes.

Il a ajouté que les étudiants porteurs de projets traditionnels, après une formation en entrepreneuriat, pourront bénéficier d’un soutien financier pouvant atteindre 10 millions de dinars pour lancer leurs entreprises.

L’université algérienne en pleine transformation

Pour l’année universitaire 2025-2026, le ministre a précisé que les efforts se concentreront sur le développement des spécialités numériques et la généralisation du mode d’enseignement hybride.

De plus, 24 nouvelles spécialités alliant sciences humaines et sociales, numérisation, intelligence artificielle et traitement de données seront ouvertes.

Il a insisté sur le fait que l’investissement dans la science est un investissement dans la souveraineté nationale, notant que l’université joue désormais un rôle crucial dans la résolution des problèmes de la société, notamment grâce à l’intelligence artificielle et à l’informatique. À ce titre, plus de 50 000 ingénieurs en informatique auront été diplômés depuis 2022 d’ici juin 2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Rentrée universitaire 2025 : Près de 2 millions d’étudiants rejoignent les universités du pays

Parmi les principales nouveautés de la prochaine année universitaire, figure l’introduction de matières liées à la souveraineté numérique et à la cybersécurité, comme les logiciels libres pour tous les étudiants en technologie et sciences, ainsi que l’introduction de l’intelligence artificielle.

Des instructions du Président de la République prévoient également l’intégration de la matière sur l’histoire de l’Algérie et la citoyenneté pour les étudiants des grandes écoles de Sidi Abdellah, sur une durée de deux ans.

En matière de prévention de la corruption, le ministre a annoncé la création de formations nationales dans les universités d’Alger 2 et d’Alger 3, destinées à former des cadres spécialisés en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption.

La recherche scientifique et l’emploi également au cœur des priorités

Concernant la recherche scientifique, M. Baddari a affirmé que l’agenda de la recherche est directement lié au programme du gouvernement dans les domaines de la sécurité alimentaire, énergétique, hydrique et sanitaire, ainsi qu’aux innovations transformables en produits industrialisables et commercialisables.

Il a révélé que les premières puces électroniques algériennes ont atteint la phase de validation et que le premier prototype de la voiture électrique algérienne sera présenté en mars prochain, parallèlement à d’autres projets en cours de développement.

🟢 À LIRE AUSSI : Baddari ordonne la prolongation des cours jusqu’à 22h dans ces facultés

Pour ce qui est de l’emploi, le ministre a précisé que le recrutement se poursuivra cette saison, avec l’ouverture de 4112 nouveaux postes, incluant des professeurs chercheurs permanents et des professeurs hospitalo-universitaires, en plus des contrats temporaires. Par ailleurs, le ministère organisera fin octobre un concours national pour les médecins résidents, avec l’ouverture de 5900 postes financiers.