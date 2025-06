10 milliards $ d’investissements omanais en Algérie : Détails de ce méga-deal

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a annoncé que les investissements omanais sur le marché algérien devraient atteindre 10 milliards de dollars à moyen terme.

Cette projection, révélée par le directeur général de l’AAPI, Omar Rekkache, est le fruit d’une dynamique positive dans les relations bilatérales et d’une présence accrue des entreprises omanaises sur la scène économique algérienne.

Ces déclarations ont été faites en marge du Forum d’investissement algéro-omanais, qui s’est tenu à Alger en présence de hauts responsables et d’hommes d’affaires des deux pays.

Rekkache a souligné que cette dynamique n’était plus limitée aux déclarations d’intention, mais se concrétisait déjà par une série de projets prometteurs en cours de réalisation.

Investissements Omanais en Algérie : Vers une coopération stratégique de 10 milliards de dollars

Parmi ceux-ci, l’usine de véhicules Hyundai a obtenu l’autorisation préliminaire du ministère de l’Industrie, ouvrant la voie à l’entrée d’une marque coréenne majeure sur le marché algérien via un partenariat omanais.

Par ailleurs, les travaux d’extension du complexe d’ammoniac et d’urée (Oran), un projet conjoint entre le géant algérien de l’énergie Sonatrach et le groupe omanais Suhail Bahwan, progressent à un rythme soutenu, renforçant ainsi la coopération industrielle énergétique entre les deux nations.

Le secteur minier n’est pas en reste, avec l’annonce d’un projet de création d’une fonderie d’aluminium dans la wilaya de Jijel (à Bellara). Cette installation devrait créer plus de 800 emplois directs, contribuer à couvrir une partie de la demande nationale croissante pour ce matériau stratégique et renforcer les capacités d’exportation de l’Algérie vers les marchés africains et mondiaux.

Dans le domaine du transport maritime, des consultations techniques avancées ont débuté entre le groupe algérien de transport maritime GTMA et la compagnie omanaise Assiyad. L’objectif est d’établir une ligne de fret maritime directe reliant l’Algérie au Sultanat d’Oman, conformément à une feuille de route convenue.

Cette initiative devrait renforcer la connectivité logistique entre les deux pays, réduire les coûts de transport des marchandises et des matières premières, et donner un élan qualitatif aux échanges commerciaux.

Le partenariat ne se limite pas aux secteurs de l’industrie et de l’énergie. Il s’étend également au secteur bleu, avec un accord pour la création d’une flotte de pêche conjointe algéro-omanaise.

Ce projet, mené en partenariat entre un groupe public algérien et une entité omanaise sous la supervision directe du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, reflète la volonté des deux pays d’exploiter leurs capacités maritimes, d’autant plus qu’Oman est un acteur majeur dans la gestion des flottes maritimes et des activités connexes.

Oman et l’Algérie, cap sur la diversification économique

Le Forum, qui a rassemblé des personnalités influentes des deux côtés, dont le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, Kamel Hammani, le directeur de la promotion et du soutien des initiatives au ministère des Affaires étrangères, Rabah Fassih, et les secrétaires généraux des ministères de l’Industrie et de Sonatrach, ainsi que l’ambassadeur d’Oman en Algérie et un nombre considérable d’hommes d’affaires, a servi de plateforme fertile pour explorer les perspectives de partenariat.

Il a également permis d’établir une nouvelle feuille de route basée sur le principe de la valeur partagée et la diversification des investissements au-delà du secteur des hydrocarbures.

Cette dynamique marque l’entrée de l’Algérie et d’Oman dans une nouvelle phase de coopération stratégique, fondée sur l’échange d’intérêts et le renforcement de l’intégration dans les chaînes de valeur. L’objectif est de réaliser les objectifs de diversification économique des deux pays et de les orienter vers des modèles de production plus durables.

