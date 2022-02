Zuckerberg dévoile une nouvelle fonctionnalité sur Facebook Messenger

Nul ne peut nier que les réseaux sociaux nous facilitent la vie et la communication partout dans le monde. Ces réseaux sont parfois pointés du doigt à cause de certains paramètres et options qui ne respectant pas la vie privée. Raison pour laquelle les mises à jour tentent d’estomper cette image d’intrusion.

C’est le cas pour la dernière mise à jour de l’application Facebook Messenger, ce dernier avertira désormais en cas de capture d’écran pour le plus grand bonheur de certains et malheur d’autres. « Une nouvelle mise à jour pour les discussions Messenger chiffrées de bout en bout : vous recevrez une notification si quelqu’un fait une capture d’écran d’un message éphémère » a déclaré Mark Zuckerberg le PDG de Meta.

Par ailleurs, Zuckerberg a annoncé que le chiffrement de bout en bout pour les discussions et appels en groupe était désormais disponible en plus d’une nouvelle fonctionnalité « nous allons aussi ajouter les GIF, les stickers et les réactions aux discussions chiffrées » a-t-il publié sur sa page officielle.

Meta is the new Facebook

En octobre 2021, Mark Zuckerberg avait donné à sa société le nom de « Meta » ou « Métaverse » qui regroupe les réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp. L’annonce avait été faite lors de la conférence annuelle Facebook Connect. « Si le nom de l’entreprise change, notre mission reste la même : rassembler les gens. Nos applications et nos marques ne changent pas » selon le PDG du groupe.

Ce nouveau changement va-t-il satisfaire les utilisateurs de Facebook Messenger ? conférera t-il plus de sécurité dans les échanges effectués sur l’application ?