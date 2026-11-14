Zoubida Assoul : Zeroual, Bouteflika, Hirak, pressions sur son parti… ses principales déclarations

Ancienne magistrate, ancienne membre du Conseil national de transition et ex-présidente de l’Union pour le changement et le progrès, Zoubida Assoul est revenue sur trente ans de vie politique dans un long entretien accordé à El Khabar TV. Démission de Liamine Zeroual, réconciliation nationale, Bouteflika, Hirak, pressions subies par son parti, femmes au pouvoir : ce qu’il faut retenir.

Zoubida Assoul, une magistrate menacée pendant la décennie noire

Dans l’émission « Lil-Tarikh » (Pour l’histoire) d’El Khabar TV, diffusée le 12 novembre, Zoubida Assoul est d’abord revenue sur les années 1990. Interrogée sur une rumeur selon laquelle elle aurait siégé dans les cours spéciales de l’époque, elle a répondu qu’elle ne réagissait jamais aux rumeurs. Elle a défendu le niveau et la personnalité des magistrats de cette période, sur lesquels personne ne pouvait, selon elle, faire pression.

L’ancienne juge a aussi raconté avoir été visée par une tentative d’assassinat. « En 1995, ils sont venus chez moi, ils voulaient m’assassiner », a-t-elle confié. Elle a évoqué cet épisode en réponse à une question sur les nombreuses attaques visant les femmes à cette période.

Que pense Zoubida Assoul de Liamine Zeroual et de sa démission ?

Membre du Conseil national de transition de 1994 à 1997, Zoubida Assoul affirme n’avoir rencontré Liamine Zeroual que dans un cadre officiel. Elle décrit un homme qui « n’était pas un homme de pouvoir » et qui ne recherchait pas le pouvoir. Selon elle, il a accepté la présidence par sens du devoir, en tant qu’ancien moudjahid et militaire, pour éviter l’effondrement de l’État.

Elle avoue en revanche n’avoir jamais compris sa démission, en 1998. Elle y voit un mélange de facteurs, dont des pressions et la violente campagne médiatique menée contre son proche conseiller, le général Mohamed Betchine. Selon elle, Liamine Zeroual ne pouvait pas abandonner son ami de cette manière.

L’ancienne membre du Conseil de transition défend aussi la marge de liberté de cette institution non élue. Elle raconte avoir refusé de retirer ses amendements à la demande d’un ministre de la Justice, avant que l’assemblée ne vote en faveur de ses propositions. Notre article sur le décès de Liamine Zeroual, en mars 2026, revenait sur le parcours de l’ancien président.

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Réconciliation nationale : pourquoi Zoubida Assoul critique Bouteflika

Zoubida Assoul dit préférer l’approche de Liamine Zeroual, qui voulait négocier avec les responsables politiques plutôt qu’avec les groupes armés. Elle juge inacceptable d’avoir créé une branche armée tout en prétendant rejeter la violence. Pour elle, la Constitution impose de faire de la politique uniquement par des moyens pacifiques.

Elle critique surtout la réconciliation nationale voulue par Abdelaziz Bouteflika. « On ne peut pas faire une réconciliation qui met la victime et le bourreau sur le même plan », a-t-elle déclaré. Elle dit comprendre la colère des familles de disparus et des victimes du terrorisme, à qui personne n’a jamais présenté d’excuses.

L’ancienne juge raconte aussi un échange avec Madani Mezrag, ancien chef de l’Armée islamique du salut. Selon elle, il invoquait un accord passé avec les services de renseignement pour revendiquer un rôle politique. Elle lui a répondu que « l’accord n’est pas au-dessus de la loi », la loi sur la réconciliation interdisant, selon elle, à ces responsables toute activité politique.

Bouteflika vu par Zoubida Assoul : « il aimait le pouvoir personnel »

Zoubida Assoul assure ne pas avoir été opposée à Abdelaziz Bouteflika en tant que personne. Elle lui reconnaît une expérience, une culture politique et un charisme incontestables. Une phrase de l’ancien président, affirmant ne faire confiance « ni à l’ami ni au frère », a toutefois ébranlé sa confiance.

Selon elle, sa pratique a montré qu’il aimait le pouvoir personnel, jusque dans sa maladie. Après son AVC de 2013, elle dit avoir demandé à la télévision publique l’application de l’article de la Constitution sur l’empêchement du président. Zoubida Assoul regrette qu’il n’ait pas profité de vingt ans de pouvoir et de moyens financiers importants pour faire décoller le pays.

Elle évoque aussi « un accord non écrit » selon lequel les présidents algériens ne sont jamais jugés. Elle rappelle que d’anciens Premiers ministres ont affirmé devant la justice avoir exécuté les instructions du président. Pour elle, aucun ancien chef de l’État n’a jamais eu à rendre des comptes depuis 1962.

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Zoubida Assoul et Bouteflika : l’anecdote du congrès de 2006

Zoubida Assoul raconte aussi un épisode qui l’a mise en contact indirect avec Abdelaziz Bouteflika. En 2006, alors vice-présidente du Réseau juridique des femmes arabes, elle voulait organiser le congrès annuel de l’organisation à Alger. Son objectif était de changer l’image d’un pays que ses collègues arabes associaient encore au terrorisme.

Restée sans réponse à son courrier adressé à la présidence, elle dit avoir laissé un message vocal sur une ligne téléphonique du président. Selon son récit, Abdelaziz Bouteflika a alors reproché à son entourage de ne pas l’avoir informé, avant d’accorder son parrainage au congrès. L’événement s’est tenu à Alger, en présence de la présidente de l’Assemblée générale des Nations unies de l’époque, Haya Rashed Al-Khalifa.

Elle affirme avoir aussi proposé, en 2014, un projet complet de révision de la Constitution, lors des consultations menées par Ahmed Ouyahia. Elle dit avoir défendu la séparation des pouvoirs et suggéré la création d’une Cour constitutionnelle accessible aux citoyens. Selon elle, cette institution a finalement été « vidée de son contenu ».

Hirak 2019 : une « occasion en or » manquée, selon Zoubida Assoul

Pour Zoubida Assoul, le Hirak de 2019 offrait « une occasion en or » au pouvoir comme à l’opposition. Elle salue un mouvement populaire pacifique et « civilisé ». Selon elle, le pouvoir n’a pas su saisir cette chance, et l’opposition n’a pas su dépasser ses intérêts partisans.

Elle juge la responsabilité partagée, mais pas au même degré, car seul le pouvoir dispose de la capacité de décider. Elle rappelle avoir proposé une candidature commune de l’opposition, autour de cinq points de consensus. Il s’agissait du système républicain, de la démocratie, de l’État de droit, de l’indépendance de la justice et des libertés.

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Zoubida Assoul est aussi revenue sur son soutien à Ali Ghediri, candidat à la présidentielle avortée de 2019. Elle dit l’avoir rencontré à deux reprises, après avoir lu ses articles sur l’État de droit, et lui avoir posé dix engagements comme conditions de son soutien. Elle affirme ne jamais lui avoir demandé s’il était soutenu par une partie du pouvoir, faute de proximité suffisante avec lui.

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Une femme présidente de l’Algérie ? « J’en suis convaincue à 1 000 % »

Zoubida Assoul se dit convaincue « à 1 000 % » qu’une femme peut diriger l’Algérie. « On a essayé les hommes depuis 1962, on peut donner une chance à une femme », a-t-elle lancé. Elle souligne la réussite des Algériennes dans les études et à l’étranger.

Elle regrette qu’aucune Algérienne n’ait dirigé les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur ou de la Justice, en citant les exemples de la Tunisie et du Liban. Selon elle, certains responsables ne veulent tout simplement pas partager le pouvoir avec les femmes. Elle a aussi évoqué le harcèlement sexuel, « un tabou », et dit avoir défendu des victimes en tant qu’avocate.

Pressions sur l’UCP : le récit de Zoubida Assoul

L’ancienne présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP) a raconté les pressions subies, selon elle, par son parti en avril 2021. Elle explique que le directeur général de la Sûreté nationale de l’époque a souhaité la rencontrer, ce qu’elle a refusé sans convocation officielle. Peu après, des policiers sont venus enlever sa voiture devant le siège du parti, raconte-t-elle.

Un commissaire lui a ensuite transmis, selon son récit, un message lui demandant de suspendre les activités du parti, « sinon elle en assumerait la responsabilité ». Elle dit avoir répondu que seul le ministre de l’Intérieur était habilité à s’adresser à elle, et que la justice devait trancher. Elle indique que le ministère de l’Intérieur a ensuite engagé deux procédures contre le parti, pour suspendre ses activités puis le dissoudre.

Selon elle, la justice a rejeté les deux demandes, après dix-huit mois pour la première et quatre ans pour la seconde. Le parti est donc aujourd’hui en situation légale, affirme-t-elle. Elle dit avoir quitté la présidence de l’UCP après treize ans, par souci d’évaluation personnelle, tout en restant membre fondatrice.

Présidentielle 2024 : « faire de la politique sans soutien est très difficile »

Zoubida Assoul affirme n’avoir jamais rencontré le général Toufik ni aucun responsable des services de renseignement. Elle dit avoir financé le parti avec ses militants, qui se cotisaient chaque année pour payer le loyer du siège. Selon elle, le parti n’a jamais obtenu de salle publique pour ses universités d’été ou d’automne.

Elle tire aussi les leçons de sa candidature à la présidentielle de 2024. Elle dénonce le poids de l’argent en politique, affirmant que certains citoyens réclamaient de l’argent pour accorder leur parrainage. « Le citoyen n’est pas un ange, le politique n’est pas un ange, et celui qui est au pouvoir n’est pas un ange », a-t-elle résumé.

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