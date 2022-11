Zoomtopia Partner Connect : une entreprise algérienne primée aux USA

Beaucoup d’entreprises algériennes se démarquent sur la place internationale mais cette fois ci, l’une d’entre elles a remporté un prix des plus élogieux.

C’est la société algérienne ADEX Technology Corporation, spécialisée dans les services d’information qui a remporté un prix. Le prix remporté est : « EMEA Zoom certified integrator partner award » délivré par le groupe mondial de la visioconférence Zoom.

Selon le communiqué diffusé par l’Algérie Presse Service ADEX Technology Corporation est « la première entreprise algérienne à recevoir un prix lors du grand évènement annuel du géant de la visioconférence Zoom (Zoomtopia 2022 Partner Connect) qui a eu lieu les 8 et 9 novembre à San Jose, en Californie ».

Dans ce même communiqué, Djaoued Salim Allal, directeur général d’ADEX Technology a tenu à exprimer sa fierté quant à la distinction obtenue par son entreprise pour la région EMEA (Europe Middle East & Africa). De plus, l’entreprise a partagé une publication Facebook le jeudi 10 novembre 2022 dans laquelle elle affirme : « Après de longues années de travail d’équipe acharné, nous sommes fières d’avoir été récompensé par Zoom ».

« EMEA Zoom certified integrator partner award », c’est quoi exactement ?

Ce programme est reconnu mondialement au vu de la notoriété de la plateforme Zoom à travers les pays. Celui-ci décerne des prix aux organisations qui ont pu mettre en faire des business plan « percutants » en utilisant cette même plateforme. De plus, les organisations doivent avoir réaliser des « opérations commerciales et marketing prospères ».

Afin de consolider cet intérêt pour l’innovation et l’entreprenariat, un programme de partenariat a été lancé en mars de cette année sous le nom de “Zoom Up”. Son but est de “simplifier, d’améliorer et de récompenser les partenariats commerciaux avec Zoom.

Ce programme a été établi en se basant sur la sensibilisation des différents partenaires et à leur formation. Le succes de cette initiative est incontestable. En effet, plus de 19 000 personnes ont obtenu des accréditations grâce au programme de partenariat Zoom Up cette année.