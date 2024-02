Zones franches pour le commerce intra-africain : Tebboune préside une réunion de travail

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier, le mardi 20 février une réunion de travail sur les zones franches. Le communiqué de la Présidence de la République a souligné en particulier la zone franche entre Tindouf et la Mauritanie, pays voisin.

En effet, l’objectif de cette réunion était de discuter des moyens de renforcer les échanges commerciaux dans la région. La zone franche entre Tindouf et la Mauritanie offre de nombreuses opportunités pour dynamiser l’économie locale.

De plus, en favorisant les investissements et en facilitant le commerce, la création de zones franches peut contribuer à la création d’emplois et au développement économique. Le président Tebboune a souligné l’importance de saisir ces opportunités pour stimuler la croissance.

Coopération commerciale régionale renforcée

En outre, la collaboration avec la Mauritanie, pays frère, est essentielle pour garantir le succès de cette initiative. Le renforcement de la coopération régionale permettra de maximiser les avantages économiques des zones franches.

Il aussi est nécessaire d’attirer des investisseurs et de développer les infrastructures pour rendre les zones franches attractives. Le gouvernement s’engage à soutenir les initiatives visant à promouvoir le commerce et l’emploi dans la région.

La transparence et la bonne gouvernance sont des éléments clés pour assurer le succès des zones franches. Il est essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle efficaces pour garantir que les avantages économiques profitent à la population locale.

Pour conclure, les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent bénéficier grandement des zones franches en accédant à de nouveaux marchés et en développant leur activité. Le gouvernement encouragera la participation des PME à ces initiatives.