Zones franches pour le commerce intra-africain : les attentes de l’Algérie

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a récemment annoncé une initiative majeure : la mise en place de zones franches le long des frontières avec cinq pays voisins. Cette décision vise à dynamiser l’économie régionale et à favoriser les échanges commerciaux.

Selon Samir Derradji, directeur général du commerce extérieur au ministère du commerce et de la promotion des exportations, cette démarche s’inscrit dans un plan de développement global. L’objectif est de renforcer l’intégration économique le long de la route transsaharienne et du projet de gazoduc Nigeria-Algérie.

De plus, Derradji met en lumière les objectifs de cette initiative : stimuler les échanges commerciaux avec les pays africains voisins, attirer les investissements et projets de développement, ainsi que réduire la contrebande et la criminalité par la création d’emplois et une activité économique dynamique.

En effet, pour concrétiser ce projet, un groupe de travail multisectoriel a été mis en place sous les instructions présidentielles, avec la promulgation de la loi 22-15 de 2022 pour définir le cadre des zones franches, leurs avantages, leur gestion et leur fonctionnement.

Ces zones franches seront des centres urbains avec d’infrastructures modernes et de réglementations spécifiques pour les investisseurs. L’objectif est d’attirer un large éventail d’investissements dans l’industrie, le stockage, le commerce et l’hôtellerie.

Facilitation des échanges commerciaux

En outre, le ministère du commerce se concentre sur la facilitation des processus administratifs, laissant aux opérateurs économiques le travail de recherche de marché et de développement commercial, et ce avec l’activation de mécanismes de diplomatie économique et de rencontres gouvernementales entre les pays pour soutenir cette démarche.

Les opérateurs économiques bénéficieront de nombreuses facilités, notamment des réductions des taxes douanières pouvant aller jusqu’à 90% selon les pays et leur puissance économique. Mais aussi avec l’organisation de foires et expositions pour promouvoir les produits locaux, et l’implantation des succursales bancaires pour faciliter les transactions financières.

Pour conclure, l’initiative des zones franches aux frontières de l’Algérie ouvre la voie à un avenir économique prometteur pour la région. En favorisant les échanges commerciaux, en attirant les investissements et en luttant contre la contrebande, elle contribue à renforcer l’intégration économique et la stabilité régionale.