Zone rouge : la France met à jour ses listes des pays à risque

Tout le monde se souvient de la férocité avec laquelle le covid-19 a ravagé l’Algérie au mois de juillet dernier. Le pays a connu une troisième vague particulièrement meurtrière, qui a fait plusieurs morts et a plongé le pays dans la panique. C’est suite à cette vague que la France a décidé de classer l’Algérie en zone rouge, et de la considérer comme pays à risque.

Bien entendu, les cas de contaminations à la covid-19 en Algérie ont fortement baissé. Le pays a recensé aujourd’hui 223 nouveaux cas seulement. Les autorités françaises de leur côté ont mis à jour une nouvelle classification des pays. Des nouvelles listes pour les voyageurs voulant entrer en France ont été donc dévoilées.

L’Algérie maintenue en zone rouge

Hier dimanche, le 12 septembre 2021, le gouvernement français a publié une mise à jour de la classification des pays du monde. Cette classification relative au covid-19 se trouve sur la page officielle du gouvernement français sur les réseaux sociaux.

L’Algérie, tout comme le Maroc et la Tunisie, reste dans la liste rouge. Les voyageurs Algériens doivent donc être munis d’un motif impérieux. Il s’agit toutefois des voyageurs non vaccinés, ou de ceux vaccinés avec un vaccin non reconnu par la France.

Les « déplacements à l’international : ajout des États-Unis, d’Israël et d’Oman sur la liste des pays orange », indique l’annonce du gouvernement Français. Sur le site, on trouve que l’Algérie, avec qui la France partage 48 dessertes aériennes, reste en zone rouge.