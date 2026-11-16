Zone franche d’In Guezzam : le Journal officiel fixe les règles du projet

L’Algérie vient de poser une nouvelle pierre dans sa stratégie d’ouverture vers le continent africain. Publié au dernier numéro du Journal officiel, le décret exécutif n° 26-355 porte sur la création de la zone franche commerciale d’In Guezzam, à l’extrême sud du pays. Paraphé le 8 novembre 2026 par le Premier ministre Sifi Ghrieb, ce texte délimite le périmètre du site, en précise le statut juridique et désigne les acteurs chargés de le faire sortir de terre.

L’annexe réglementaire fixe l’emprise du projet à 60 hectares, implantés sur le territoire communal d’In Guezzam. Le chef-lieu de wilaya se trouve à une dizaine de kilomètres. Quant au poste frontalier algéro-nigérien, il n’est distant que de 1 400,46 mètres. À l’ouest, la route nationale n° 01 borde l’ensemble du périmètre.

Ce choix d’implantation n’a rien d’anodin. En collant littéralement la plateforme au point de passage vers le Niger, les autorités raccourcissent au maximum la chaîne logistique entre les opérateurs algériens et les marchés sahéliens.

Un patrimoine mixte entre biens publics et investissements du concessionnaire

Le décret détaille la composition matérielle de l’infrastructure. Elle réunit les actifs immobiliers et mobiliers que l’État met à disposition, auxquels s’ajouteront les réalisations du futur concessionnaire. Autrement dit, la puissance publique apporte le foncier et une base d’équipements, tandis que le gestionnaire complétera l’ensemble.

Concrètement, le site abritera des terrains et des bâtiments réservés aux opérateurs économiques, mais aussi les locaux nécessaires aux administrations appelées à travailler sur place. Douanes, contrôle, services d’accompagnement : sans ces guichets, aucune marchandise ne circulerait dans des délais acceptables.

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L’exportation érigée en priorité absolue du site saharien

Le texte ne laisse aucune ambiguïté sur la finalité du projet. La plateforme est consacrée exclusivement aux activités commerciales, avec une priorité clairement affichée pour les opérations d’exportation. Il ne s’agit donc pas d’un parc industriel classique, mais d’un espace de transit et de négoce orienté vers l’extérieur.

Cette orientation s’inscrit dans un mouvement plus large. Depuis plusieurs mois, l’exécutif resserre ses dispositifs sur le commerce extérieur, que ce soit par la création d’une commission permanente chargée d’examiner les demandes d’importation ou par le renforcement du maillage douanier. Les flux entrants sont encadrés, les flux sortants encouragés : l’équation est assumée.

Les marchés du Sahel représentent un débouché naturel pour l’agroalimentaire, les matériaux de construction, l’électroménager ou les produits pharmaceutiques fabriqués localement. Encore faut-il que les infrastructures suivent, ce que vise précisément ce décret.

Un EPIC prendra les commandes, l’Agence de coopération assure l’intérim

Sur le plan de la gouvernance, le gouvernement opte pour la formule de la concession. Un établissement public à caractère industriel et commercial pilotera la zone, dans le respect des cahiers des charges applicables à ce type de structure. Cette organisation permet d’allier contrôle étatique et souplesse de gestion.

Mais cet organe n’existe pas encore. Pour éviter que le projet ne reste lettre morte, le décret confie une mission transitoire à l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Celle-ci pilotera les travaux d’aménagement et d’équipement pour le compte de l’autorité concédante.

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