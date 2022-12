Zodiac : la meilleure plateforme des jeux en ligne pour les Canadiens

Vous avez toujours voulu jouer sur un casino canadien fiable ? Zodiac Casino en ligne est l’un des vétérans de l’industrie iGaming et a célébré cette année ses 20 ans d’activité. Une si longue histoire présente des avantages indéniables : c’est le signe que l’opérateur est rentable, ce qui fait de lui l’un des meilleurs casinos canadiens.

Nous avons rédigé la revue du casino Zodiac pour que vous puissiez choisir le meilleur endroit des jeux de hasard au Canada. Le casino Zodiac en ligne pour les joueurs canadiens est une plateforme web parfaitement optimisée avec un design minimaliste. Il y est possible de profiter de plus de 600 jeux en ligne différents, notamment des machines à sous, du blackjack, du jackpot progressif et bien plus encore. Pour avoir une idée des services et des fonctionnalités du casino en ligne Zodiac, nous avons décidé d’élaborer cette revue complète.

Méthodes de paiement du Casino Zodiac

S’il y a une chose qui fait vraiment la différence entre Zodiac Casino et les autres sites sur le marché canadien, c’est le large choix de méthodes de retrait et de dépôt. Ici, vous aurez accès à une variété de méthodes pour effectuer un dépôt ou retrait en tout temps. Cela comprend les portefeuilles électroniques, les cartes de crédit, les cartes prépayées et les eCheques. La limite de dépôt est extrêmement basse et n’est que de 1 dollar, alors que la limite de retrait est de 50 dollars canadiens. Le délai d’attente pour le paiement est de 48 heures.

Parmi les moyens de paiement sécurisés disponibles sur Zodiac Casino au Canada, il y en a une qui attire l’attention des joueurs inscrits sur la plateforme. Il s’agit d’Interac en ligne, une méthode de paiement populaire au Québec et qui permet de faire des dépôts et retraits rapides et sécurisés.

L’une des raisons pour lesquelles cette plateforme est considérée comme le meilleur Interac casino en ligne au Canada est le fait que vos informations personnelles seront protégées et que vos opérations de retrait et de dépôt seront sécurisées. L’utilisation de cette option de paiement sur les casinos présente d’autres avantages. Tout d’abord, il s’agit d’une méthode bancaire très pratique. De plus, les joueurs peuvent simplement se connecter à leur compte Interac e-transfer et effectuer une transaction à tout moment. Les dépôts sont traités instantanément, et les retraits sont effectués en quelques heures.

Collection des jeux

Les différents jeux de casino disponibles ici sont clairement répartis en différentes catégories. Cela permet aux utilisateurs de choisir entre les jeux de table comme la roulette, les jeux de machines à sous vidéo, les titres à jackpots progressifs et bien plus encore. Cet établissement propose également dans sa ludothèque des jeux de casino Zodiac en direct !

Vous pouvez vous attendre à plus de 600 productions différentes, dont la majorité provient du studio Microgaming. Ce fournisseur compte plusieurs années d’expérience sur le marché et est considéré comme l’un des meilleurs développeurs actuels. Il propose des logiciels de qualité supérieure, des graphismes exceptionnels et une expérience de jeu fluide.

Bonus et programme de fidélité

Étant donné que l’offre promotionnelle est l’un des critères des meilleurs casinos, Zodiac s’est assuré de proposer divers bonus aux joueurs. Si vous vous inscrivez sur ce casino en ligne avec Interac, vous pouvez participer à un tirage au sort qui vous donne la chance de devenir millionnaire pour un dépôt minimum de seulement 1 $. Le site vous offre en fait 80 tours gratuits sur la machine à sous Mega Moolah. Tous les versements effectués plus tard vous donnent droit à un crédit de 480 $ dans le cadre du bonus de bienvenue.

Comme Zodiac fait partie du Groupe Casino Rewards, tous les joueurs inscrits ici peuvent prendre part à un excellent programme de fidélité. Il est composé de 6 niveaux qui accordent diverses récompenses en fonction de votre activité. Il s’agit notamment de bonus exclusifs, d’un gestionnaire personnel, de jeux de Zodiac VIP, etc.

Licences et fiabilité

Il suffit de vérifier les termes et conditions pour constater que Zodiac Casino opère de manière formelle et légale. Il détient une licence canadienne valide et permet même que son système RTP et son logiciel RNG soient vérifiés par des auditeurs indépendants. Le site dispose d’un lien vers le certificat correspondant délivré par l’organisation eCogra. Pour garantir la sécurité des joueurs et de leurs transactions, l’établissement utilise un certificat SSL et des systèmes de cryptage à jour.

Accessibilité mobile

Contrairement à certains sites alimentés par Microgaming, Zodiac casino en ligne est adapté aux mobiles. Son site de casino mobile est élégant et compatible avec tous les smartphones et tablettes populaires. Ainsi, vous pouvez accéder à plus de 500 jeux tout en étant en déplacement. Pour les titres déjà disponibles en réalité virtuelle, vous pourrez y jouer depuis votre petit écran. Toutes les opérations que vous pouvez effectuer sur PC sont également possibles sur Zodiac casino mobile depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pourrez créer un compte, effectuer des dépôts, jouer à toute une série de jeux et contacter le service clientèle.

Le dernier mot

Zodiac Casino, avec son thème de l’astrologie, est l’un des meilleurs sites du secteur aujourd’hui. Avec un dépôt de seulement 1 $, vous obtenez 80 tours gratuits qui vous donneront la chance de devenir millionnaire. D’autres bonus sont également disponibles pour les nouveaux joueurs et les plus expérimentés. Parmi les autres avantages, ce casino dispose d’un solide catalogue de plus de 600 jeux de Microgaming, d’une assistance clientèle efficace et de méthodes de paiement sécurisées.