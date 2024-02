Zitouni met en avant la croissance économique positive de l’Algérie

Le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni, a participé ce lundi à l’ouverture du troisième salon régional Mitidja pour la production et l’exportation, à Blida. Il a souligné que la nouvelle politique économique, axée sur le développement et la diversification des exportations, repose sur une approche participative impliquant tous les acteurs économiques.

Zitouni a souligné l’importance de traduire cette approche en actions concrètes, en organisant des rencontres avec les opérateurs économiques et tous les acteurs engagés dans les efforts visant à promouvoir les exportations.

Le ministre a également affirmé que la souveraineté économique de l’Algérie complète sa souveraineté politique, soulignant l’importance de ces deux aspects pour le développement du pays.

Résultats des réformes économiques

Zitouni a souligné les résultats positifs des réformes économiques menées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Malgré les défis posés par la pandémie de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, l’Algérie a enregistré des excédents dans sa balance des paiements depuis 2020. De plus, les exportations hors-hydrocarbures ont considérablement augmenté, passant de 1,8 milliard de dollars à 7 milliards en quelques années seulement.

Grâce à ces réformes, l’Algérie affiche aujourd’hui une croissance économique positive, surpassant les attentes et démontrant des résultats impressionnants.

En conclusion, le discours du ministre du Commerce met en lumière les avancées significatives de l’Algérie dans le domaine économique, grâce à une politique de développement et de diversification des exportations, soutenue par une approche participative et des réformes courageuses. Ces efforts ont permis à l’Algérie de consolider sa souveraineté économique et politique, tout en réalisant une croissance économique remarquable malgré les défis mondiaux.