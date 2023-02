Zidane – Benzema : la Kabylie, terre de prodiges

Bejaia ou bien la perle de méditerranée ! La capitale de la petite Kabylie est un bijou qui orne la beauté et la diversité des paysages algériens. Un peu loin de la côte méditerranéenne, au pied des montagnes, se nichent deux villages non loin l’un de l’autre, berceaux de deux footballers parmi les plus emblématiques de leurs générations et qui continuent à marquer les esprits des fans du sport roi.

Zinedine Zidane et Karim Benzema sont originaires d’Aguemoune et Tighzert respectivement. Champion du monde en 1998 avec la France et vainqueur de la Ligue des champions, Zinedine Zidane a acquis le statut de légende au fil des années. De son côté, Karim Benzema est entré dans le cercle très restreint des joueurs qui ont marqué l’histoire du Real Madrid grâce, en particulier, à 5 titres de Champion’s League gagnés et au statut de deuxième meilleur buteur de l’histoire du club.

Ces deux icônes du football mondial, vainqueurs du ballon d’Or, possèdent des origines algériennes, kabyles plus précisément. Ce qui suit est le récit du parcours de leurs familles dans les montagnes de Bejaia…

Aguemoune, berceau des Zidane

Perchée sur une colline à plus de 1800 mètres d’altitude, cette localité de la commune de Boukhelifa est la terre natale des parents de Zinedine Zidane. Le massif montagneux qui l’entoure garantit une vue splendide qui donne envie de rester à contempler les paysages pendant des heures.

C’est ici, 88 ans en arrière, qu’est né Smail Zidane. Son enfance est difficile. Il dormait accompagné de sa famille dans une cahute et pratiquait la profession de berger depuis son plus jeune âge. Leur lieu de résidence était coupé en deux, une partie pour les habitants et l’autre pour leurs quelques animaux. Smail reconnaîtra dans ses mémoires « Sur les chemins de pierres » que lui ainsi que ses amis bergers n’avaient pas la chance de posséder un vrai ballon.

Cela ne les a pas empêchés de fabriquer des balles en enroulant des chiffons et de taper dedans comme si c’était de véritables balles de professionnels. Ils s’amusaient pieds nus. Par manque de moyens, leurs familles ne pouvaient pas leur fournir des chaussures. Il décrit ses parents, Mohand et Zahra, comme généreux avec les autres malgré leur situation financière. Ils n’auront jamais quitté leurs montagnes natales de la ville kabyle.

À 17 ans, Smail Zidane quitte son village natal pour la France. À la recherche d’une vie meilleure, il se met à travailler en tant qu’ouvrier BTPS. Quelques années plus tard, l’Algérie obtient son indépendance. Smail pense fortement à rentrer au pays, mais c’est ici qu’il rencontre Malika, originaire d’un village non loin du sien. Elle deviendra madame Zidane en 1963. Ils auront ensemble 5 enfants, parmi eux un certain Zinédine ou plutôt Yazid comme ses proches préfèrent l’appeler.

La Fondation Zidane au secours des Algériens

Les victoires de Zidane en tant que joueur ou bien entraîneur sont toujours célébrées dans les villages. En plus de ses performances sur les terrains de foot, il a en 2010 créé une fondation qui porte le nom sa famille. Zinedine reste attaché à sa terre d’origine. Sa Fondation, présidée par lui-même, est opérationnelle en Algérie. Elle vise à soutenir divers projets caritatifs et humanitaires.

Dans la wilaya de Bejaïa, la fondation a offert plusieurs kits de réanimation pour les hôpitaux pendant la pandémie de covid-19. L’été 2021, le média « Shoot Africa » est venu reporter que Zidane aurait fait un don de 2 millions d’euros pour venir en aide aux personnes et aux régions touchées par les incendies. L’activité de la fondation ne se limite pas que pour la région kabyle. Elle est présente dans les 4 coins du pays avec pour objectif de financer plusieurs projets, aider les démunis et les personnes nécessiteuses.

En 2021 et pour le compte du concours du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou, la Fondation Zidane a tenu à récompenser les lauréats. L’objectif de ces concours est de sensibiliser les citoyens des villages concernés au sujet de la protection de l’environnement. La Fondation Zidane affiche donc sa volonté de participer dans les actions visant à protéger la nature et à motiver les populations à agir collectivement. Les récompenses ont servi à financer des projets d’utilité publique.

Karim Benzema, la légende madrilène de Tighzert

À 10 kilomètres seulement à vol d’oiseau d’Aguemoune, au fond d’une vallée, se trouve Tighzert. Un village peu peuplé de la commune de Beni Djellil. C’est ici que Da Lakehal Benzema, grand-père de Karim est né. À la fin des années 1950, Lakehal traverse la Méditerranée pour rejoindre la France. Il reviendra quelque temps plus tard pour chercher les seins.

Un certain Hafid, un jeune petit garçon de 3 ans, figure parmi eux. Une fois adulte, ce dernier épouse Malika Haddou, une Lyonnaise qu’a grandie Lyon dans une famille originaire d’Oran. Leur union donnera naissance à Karim Benzema le 19 décembre 1987. Hafid a très rarement mis les pieds dans son village contrairement à son père Lakehal. Ce dernier aimait bien revenir aux sources. Le grand-père de Karim est décédé en 2019 l’âge de 89 ans. Il est enterré au cimetière de Tighzert. Sa dépouille a été rapatriée en Algérie dans le jet privé de son petit-fils Karim.

Le nom de famille Benzema est bien présent au niveau du village. Une école primaire a été baptisée en l’honneur d’un Benzema qui fut un grand « moudjahid » lors de la guerre d’indépendance entre 1954 et 1962. La modeste bâtisse familiale des Benzema demeure désormais vide. Dans un article du Parisien, le maire de Beni Djellil a affirmé que, pendant la période du covid, Karim a participé à des cagnottes pour aider les nécessiteux via des dons généreux. Le joueur du Real Madrid compte bientôt rendre visite au village de ses ancêtres.