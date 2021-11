Zerrouki à une chaine américaine : « fier de jouer pour l’Algérie »

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a réussi à former une équipe de jeunes ambitieux et talentueux. Le coach et depuis son arrivée à la tête du staff technique en 2018, fait un travail excellent et remarquable.

À cet effet, plusieurs joueurs ont exprimé leur fierté de se retrouver au sein de l’équipe de Belmadi. Parmi ces footballeurs, figure le nom du milieu défensif Ramiz Zerrouki.

Dans un entretien accordé à la chaine sportive américaine ESPN, l’international algérien n’a pas caché sa fierté de représenter les couleurs de l’équipe nationale algérienne de football.

Le milieu défensif du FC Twente a confirmé qu’il avait réalisé son rêve de rejoindre les Fennecs, ajoutant qu’il espérait beaucoup intégrer l’équipe de Belmadi, surtout au vu de la présence de grands noms internationaux, comme Riyad Mahrez.

Zerrouki : c’est un rêve de faire partie des Fennecs

» J’apprécie chaque instant où je suis en équipe nationale avec des joueurs comme Riyad. C’est un rêve depuis tout petit de jouer pour l’Algérie, de jouer avec des joueurs comme Riyad Mahrez. Ce n’est pas le seul en équipe nationale, nous avons beaucoup d’autres joueurs qui évoluent dans des grands clubs « , affirme le vingtenaire.

» C’est quelque chose de très différent d’évoluer en sélection, notamment par rapport à mon quotidien en club. C’était un rêve qui s’est réalisé pour moi, et c’est toujours un rêve à chaque fois que j’y retourne. Le niveau est clairement très élevé, et ça me permet d’apprendre beaucoup, même sur une courte durée de 2 semaines « , ajoute-t-il.

Pour rappel, le natif d’Amsterdam a inscrit son premier but sous le maillot des Fennecs, contre le Djibouti a la 69e minute, le 02 septembre dernier, et ce, à l’occasion de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.