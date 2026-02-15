Hadj 2026 : l’ONPO adresse un message important aux futurs pèlerins algériens

L’Office national du Hadj et de la Omra (ONPO) a adressé un avertissement important à tous les citoyens, en particulier à ceux qui prévoient d’accomplir le pèlerinage du Hadj pour la saison 1447H/2026. L’institution met en garde contre la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux par certaines pages non officielles.

À LIRE AUSSI : Ramadan 2026 : ETUSA et SETRAM dévoilent leurs horaires durant le mois sacré

Des informations trompeuses qui circulent en ligne

Selon l’ONPO, ces contenus mensongers concernent principalement le programme des vols, l’organisation des déplacements des pèlerins et d’autres aspects liés à la préparation du Hadj. Ces informations erronées risquent de semer la confusion et de perturber les futurs pèlerins, alors que l’organisation de la saison exige un suivi précis et des démarches administratives bien coordonnées.

À LIRE AUSSI : France : un député RN tombe nez-à-nez avec un sans-papiers algérien dans son studio, la scène filmée

L’Office insiste sur la nécessité de ne consulter que les sources officielles pour obtenir des informations fiables. Les citoyens sont encouragés à suivre exclusivement les annonces et mises à jour publiées par les canaux agréés de l’ONPO, afin d’éviter tout malentendu ou erreur pouvant affecter leur pèlerinage.

Des sanctions pour les diffuseurs de rumeurs

L’ONPO a rappelé que la propagation de ces rumeurs n’est pas sans conséquence. Les personnes qui diffusent ces informations trompeuses s’exposent à des poursuites judiciaires, surtout lorsqu’il s’agit d’éléments relatifs aux programmes de vols et à l’organisation des déplacements des hadjis.

L’objectif est de protéger la sécurité, le confort et la bonne coordination des pèlerins pendant toute la saison.

À LIRE AUSSI : Mise à jour KYC sur ECCP : faut-il craindre un blocage du compte ? Algérie Poste répond

Avec l’approche du Hadj 1447H/2026, l’Office national du Hadj et de la Omra réaffirme son engagement à assurer une saison bien organisée et sécurisée. Les préparatifs incluent la planification des vols, la coordination avec les autorités saoudiennes et la gestion de toutes les étapes logistiques afin que chaque pèlerin puisse accomplir ses rites dans des conditions optimales.