Zedek Mouloud revient au Zénith de Paris pour célébrer ses 40 ans de carrière

Le 18 mai prochain à 20h, le Zénith de Paris sera l’écrin d’un événement particulièrement attendu par la communauté algérienne en France : le deuxième concert au Zénith du chanteur algérien d’expression Kabyle Zedek Mouloud.

Ce concert, qui coïncide avec les célébrations des 40 ans de carrière de l’artiste, promet d’être un moment inoubliable pour ses fans. L’occasion sera également marquée par la sortie de son nouvel album intitulé “Icherig”, signifiant “Déchirure”, qui comprendra 11 chansons.

Dans une interview exclusive, Zedek Mouloud partage son enthousiasme pour cet événement, “Je suis vraiment content, ça fait des mois que je prépare ce Zénith et j’espère que tout se passera comme prévu.”

Selon lui, ce concert sera différent du premier, enrichi par les expériences accumulées au fil des années. “J’ai acquis de l’expérience et je sais désormais comment ça se passe”, confie-t-il, signe d’une maturité artistique pleinement assumée.

Un 20e album

Concernant son album “Icherig”, Zedek Mouloud révèle que celui-ci abordera des thèmes variés tels que l’amour, la société et les réalités actuelles.

“Je l’ai intitulé ‘Déchirure’ car il existe des déchirures dans plusieurs domaines, dans la société, dans la culture, entre une personne et son pays, et même entre frères et sœurs”, explique-t-il.

Cette métaphore de la déchirure semble refléter des enjeux profonds et personnels, mais aussi collectifs, qui résonneront sans doute auprès d’un large public.

L’album et le concert sont donc des expressions complémentaires de la vision artistique de Zedek Mouloud, qui continue de toucher les cœurs et d’éveiller les consciences à travers sa musique poignante et ses paroles évocatrices.

Avec “Icherig”, il invite son audience à une réflexion sur les fractures de notre monde tout en célébrant, par la musique, la possibilité de les surmonter.

Ce rendez-vous du 18 mai au Zénith promet donc non seulement de marquer les 40 ans de carrière d’un artiste emblématique, mais aussi de proposer un moment de partage musical riche en émotions.

Les billets sont disponibles en ligne



Fnac : https://bit.ly/4aRkG5R

carrefour : https://bit.ly/3HhK2w5

auchan : https://bit.ly/3vtReTv

Zenith : https://bit.ly/48MPZgC