Zebdi dénonce les chiffres de la SEAAL : « Alger devrait être alimentée en eau H24 »

Le président de l’Organisation algérienne de protection du consommateur, Mustapha Zebdi, a vivement réagi à l’occasion d’une journée d’étude consacrée à la rationalisation de la consommation d’eau, organisée récemment en partenariat avec la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL).

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, Zebdi appelle les autorités à faire correspondre « les chiffres annoncés à la réalité vécue par les citoyens ».

Tout en reconnaissant l’importance des campagnes de sensibilisation à l’économie d’eau, ce dernier estime que ce discours doit impérativement s’accompagner d’une amélioration tangible du service public de distribution d’eau potable.

Selon lui, les avancées enregistrées ces derniers mois, notamment le remplissage des barrages et la mise en service de plusieurs stations de dessalement d’eau de mer, auraient dû se traduire par une nette amélioration de l’alimentation en eau dans la capitale.

Alger : Mustapha Zebdi dénonce le décalage entre chiffres officiels et réalité

Le responsable associatif s’interroge notamment sur le maintien, en 2026, du même programme de distribution appliqué durant les années 2024 et 2025, alors que la situation hydrique était alors moins favorable.

« Si les ressources disponibles sont réellement rassurantes, pourquoi les citoyens ne constatent-ils pas d’amélioration concrète dans leur quotidien ? », questionne-t-il.

Dans son communiqué, Mustapha Zebdi avance plusieurs chiffres afin d’étayer son analyse. Il rappelle que le volume annuel d’eau produit atteint environ 491 millions de mètres cubes, soit près de 1,345 million de mètres cubes par jour pour une population estimée à 5,3 millions d’habitants. Cela représenterait, selon lui, environ 253 litres par habitant et par jour.

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En comparaison, poursuit-il, la moyenne mondiale de consommation domestique serait d’environ 137 litres par habitant quotidiennement. Des données qui, selon lui, démontrent que les quantités produites devraient théoriquement permettre une alimentation quotidienne régulière, voire continue 24 heures sur 24 dans plusieurs zones de la capitale.

Distribution d’eau potable en 2026 : l’APOCE réclame une amélioration du service public

Le président de l’Organisation de protection du consommateur estime ainsi qu’il existe un décalage entre les chiffres officiels communiqués et la qualité du service réellement perçue par les citoyens.

Il appelle les pouvoirs publics, notamment le ministre des Ressources en eau et le wali d’Alger, à intervenir afin d’améliorer durablement la distribution d’eau potable.

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En conclusion, Mustapha Zebdi affirme que les importants investissements consentis par l’État dans le secteur hydraulique doivent désormais produire des effets visibles sur le terrain.

« Le citoyen doit ressentir concrètement les résultats de ces projets stratégiques à travers une alimentation quotidienne, stable et régulière en eau potable », souligne-t-il, plaidant pour une amélioration progressive du service aussi bien à Alger que dans les autres wilayas concernées par les nouveaux projets hydrauliques.