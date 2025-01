Zazou Youcef et Imad Tintin arrêtés en France : que se passe-t-il avec ces influenceurs algériens ?

Zazou Youcef et Imad Tintin, deux influenceurs d’origine algérienne, visés par une obligation de quitter le territoire national, ont été arrêtés en France. Le premier est accusé « d’apologie publique d’un acte terroriste » et le second « d’une provocation directe d’un acte de terrorisme« .

L’un appelait à commettre un attentat en France et l’autre proférait des menaces de mort, le tout sur les réseaux sociaux. Les deux influenceurs ont été interpellés, vendredi, à Brest et à Échirolles.

Placé en détention provisoire, Zazou Youcef sera jugé fin février

Tout a commencé le jour du Nouvel An et après avoir diffusé des vidéos sur TikTok dans lesquelles, l’influenceur, suivi par des centaines de milliers d’abonnés et dont le compte a été supprimé depuis, s’exprimait en arabe et sous-titrés, en appelant à perpétrer des attentats en France et des violences en Algérie.

Selon un communiqué du procureur de la République de Brest, ces vidéos ont été largement diffusées et commentées sur les réseaux sociaux, « créant un climat d’inquiétude« . À l’issue de sa garde à vue, l’homme de 25 ans a été placé, samedi après-midi, en détention provisoire et il sera jugé fin février prochain « pour apologie publique d’un acte terroriste« .

Zazou Youcef est déjà connu par les services judiciaires en France. Il a déjà été condamné, en décembre 2023, pour des dégradations lors des émeutes suite à l’affaire de la mort de Nahel. À l’époque, il avait incendié un club de tennis et avait alors écopé de douze mois de prison ferme, mais il avait fait appel et était resté libre.

Brest. De Algerijnse influencer "Zazou Youcef" (400k+ volgers) roept de Arabieren in het land op om aanslagen te plegen. pic.twitter.com/FIEjvZbN8T — The One 🇫🇷 (@DW_Life) January 1, 2025

Par ailleurs, selon la même source, il encourt sept ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 euros.

Qui est Imad Tintin, l’autre influenceur algérien interpelé en France ?

Vendredi savoir, un second influenceur d’origine algérienne établi en France, notamment Imad Tintin, avait été interpelé et placé en garde à vue à Échirolles, près de Grenoble. Et ce, pour des vidéos similaires à celles de Zazou Youcef.

Selon le procureur de Grenoble, il avait été mis en garde à vue pour des menaces de mort proférées « en raison de la race, l’ethnie, la religion ou la nation« . Suite à l’arrestation de cet homme âgé de 31 ans, le ministre de l’Intérieur français, Bruno Retailleau, a repris une capture de la vidéo et a évoqué des « propos ignobles« .

Ce soir, l’influenceur algérien « imadtintin» est en garde à vue. lui aussi devra répondre des ignobles propos tenus sur TikTok devant la Justice.

Ne rien laisser passer https://t.co/sx0aVO8MRp — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) January 3, 2025

Par ailleurs, la garde à vue de ce dernier suspect a été prolongée samedi soir et ses propos ont été requalifiés « de provocation directe à un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne« , a fait savoir le procureur de Grenoble.

