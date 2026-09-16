Un influenceur algérien arrêté en France : on vous explique pourquoi

L’influenceur algérien Youcef Aziria, plus connu sous le pseudonyme « Zazou Youcef », a été interpellé à Brest après avoir violé son assignation à résidence en région parisienne. Condamné en février 2025 à 18 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme, le vidéaste fait de nouveau face à la justice suite à ce non-respect de ses obligations judiciaires.

L’impunité plutôt que l’insécurité : c’est le sentiment qui domine après l’arrestation de l’influenceur algérien Youcef Aziria, connu sous le pseudonyme « Zazou Youcef ». Interpellé à Brest dans la nuit du 12 au 13 septembre alors qu’il devait respecter une assignation à résidence en région parisienne, le créateur de contenu avait été repéré à plusieurs reprises en Bretagne par des riverains, selon Le Télégramme et Le Figaro.

Le parquet doit à présent trancher sur son lieu de défèrement, entre la Bretagne et l’Île-de-France.

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Zazou Youcef arrêté à Brest

En janvier 2025, Youcef Aziria avait été interpellé dans le quartier de Bellevue, à Brest. Poursuivi pour avoir publié des vidéos TikTok incitant à des attentats en France et à des violences en Algérie, l’influenceur avait été condamné le mois suivant par le tribunal judiciaire brestois à 18 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme et provocation à la violence.

En complément de son emprisonnement, cette condamnation s’accompagnait d’une peine complémentaire lourde : une Interdiction du Territoire Français (ITF) d’une durée de dix ans. Cette mesure d’éloignement, qui vise à éloigner durablement de l’espace public tout ressortissant étranger représentant une menace pour l’ordre public, implique qu’à l’issue de sa peine de prison, l’individu doit obligatoirement quitter le sol français et ne peut y revenir légalement avant l’échéance de cette décennie.

«J’ai plein de trucs à faire et plein de choses à régler»

Confirmée dans son intégralité en appel le 20 juin 2025, la peine avait été purgée par Youcef Aziria à la maison d’arrêt de Ploemeur (Morbihan). Libéré à l’issue de son incarcération, l’influenceur restait toutefois soumis à une assignation à résidence en région parisienne dans l’attente de son expulsion effective du territoire français, lui interdisant formellement tout déplacement vers Brest.

Autrefois suivi par plus de 400 000 personnes sur TikTok, Youcef Aziria tente un retour sur les réseaux sociaux. Cinq jours avant sa nouvelle interpellations après sa sortie de prison, il avait créé un compte secondaire qui franchissait déjà le cap des 9 000 abonnés.

L’influenceur avait repris ses publications en ligne, s’exprimant essentiellement en arabe. Dans une vidéo diffusée dans la nuit de mardi à mercredi, il confiait notamment : « Je viens de sortir de prison. J’ai plein de trucs à faire et plein de choses à régler. »

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