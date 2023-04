Zara, Okaïdi, Celio… De grandes marques bientôt « Made in Algeria »

Ces dernières années le Gouvernement algérien dirige l’économie vers la production locale et l’exportation. En effet, après des décennies ou l’économie de l’Algérie ne dépendait que des exportations hydrocarbures et des importations de la grande majorité des autres produits hors hydrocarbures, il a été décidé de tenter de renverser la tendance.

Donc à l’instar de nombreux autres secteurs, le textile qui était presque à 100 % d’importation en Algérie, ne le sera désormais plus. En effet, de grandes marques, comme Zara, Okaïdi, Celio et LC Waikiki, vont lancer la production de leur produits en Algérie.

Le gouvernement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune veut une production locale de qualité. Et après, le groupe français Décathlon qui prépare la fabrication de ses produits en Algérie. Zara, Okaïdi, Celio et LC Waikiki emboitent le pas et lanceront bientôt leurs produits 100 % algériens.

Créer de l’emploi et attirer les investisseurs en Algérie

Avec cette démarché de production locale, l’Algérie veut créer des emplois pour ses citoyens et attirer un nombre d’investisseurs étrangers. Après un accord avec Décathlon, d’autres marques avancent rapidement, Zara, Okaïdi, Celio et LC Waikiki s’installent officiellement en Algérie, selon le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni.

De plus, il explique que le but est de remplacer les importations par une production « Made in Algeria », avec de la matière première locale. L’entreprise TAYAL fournira cette matière première pour la fabrication des produits de ces marques mondiales.

Zitouni dit que 56 opérateurs économiques sont sur le point de s’installer en Algérie. affirmant vouloir réduire les importations et commencer à exporter massivement vers d’autres pays. C’est une première pour l’Algérie, qui s’engage dans une nouvelle voie d’échanges commerciaux et d’approvisionnement du marché local.

Le ministre du Commerce a signé un accord avec plusieurs opérateurs économiques mondiaux. Ils ont commencé à produire localement. Environ 56 opérateurs sont en négociation pour s’installer en Algérie. Il insiste sur l’importance de soutenir l’industrie locale du textile et de l’habillement.

