ZARA, Lacoste, Levi’s… Le « Made in Algeria » séduit les multinationales du textile

Le ministre du Commerce extérieur, Kamel Rezig, a affirmé que l’Algérie a franchi des étapes cruciales dans l’intégration locale des grandes marques internationales de prêt-à-porter et de chaussures. En marge d’un salon dédié, trois nouveaux accords stratégiques ont été signés pour renforcer cette dynamique.

Lors d’une visite effectuée vendredi soir au salon des marques internationales « Made in DZ » tenu les 30 et 31 janvier 2026 à l’Hôtel Marriott d’Alger, le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations a salué les résultats probants de la politique de substitution aux importations.

Accompagné de la ministre du Commerce intérieur, Amel Abdelatif, du Directeur général des Douanes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, et du directeur de l’AAPI, Omar Rekkache, le ministre a souligné que le « Made in Algeria » séduit désormais les géants mondiaux.

Pour Kamel Rezig, ce succès est le résultat direct des réformes économiques impulsées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « Ce saut industriel, qui a permis de localiser des marques mondiales dont une part importante de la production est aujourd’hui destinée à l’exportation, est le fruit d’un travail sectoriel intégré », a-t-il déclaré.

L’Algérie vise des records de production et d’exportation pour l’année 2026

Le ministre a précisé que le marché algérien accueille désormais des marques internationales de renom, destinées à toutes les catégories d’âge, et dont les produits sont distribués à travers tout le réseau commercial national.

🟢 A LIRE AUSSI Jijel : Le port de Djen Djen accueille le plus grand porte-conteneurs jamais vu en Algérie

L’événement a été marqué par la signature de trois conventions majeures visant à ancrer davantage ces investissements sur le sol national :

Un accord entre le Comité Olympique Algérien , la société Tayal et l’entreprise de l’ex-international Karim Matmour pour l’équipement des équipes olympiques.

, la et l’entreprise de l’ex-international pour l’équipement des équipes olympiques. Une convention pour la localisation de la marque internationale Jumeau en partenariat avec Tayal, visant la production locale et l’exportation.

en partenariat avec Tayal, visant la production locale et l’exportation. Un cadre de coopération renforcé pour augmenter les capacités de production nationale.

« Nous réaliserons des chiffres encore plus performants en 2026. Notre objectif est d’intégrer un nombre croissant de marques mondiales pour transformer l’Algérie en un véritable hub régional de production et d’exportation », a martelé le ministre.

Tradifoot Factory : Le nouveau géant de la chaussure de sport

L’annonce phare du salon est portée par la SARL Tradifoot, acteur majeur de la distribution de marques comme Clarks ou Palladium. En partenariat avec le leader mondial Skechers, le groupe lance Tradifoot Factory :

Localisation : Zone industrielle de Baba Ali (22 000 m²).

Production : Lancement prévu en 2027 avec 300 000 paires par an, visant plus de 2 millions de paires à moyen terme.

Emploi : Création de près de 1 000 emplois directs et indirects.

Ambition : Répondre à la demande nationale avant d’exporter vers les marchés africains et méditerranéens.

Le salon « Made in DZ » ne se veut pas seulement une vitrine commerciale, mais un espace professionnel d’échange d’expertises. L’ambition affichée est claire : valoriser les capacités industrielles de l’Algérie dans les secteurs de la transformation, du textile et du cuir pour conquérir les marchés extérieurs, notamment africains.

🟢 A LIRE AUSSI : Tradifoot dévoile son projet Tradifoot Factory, une usine de chaussures 100 % Made in Algeria

En encourageant la création de valeur ajoutée locale, l’État réaffirme sa volonté de diversifier l’économie hors hydrocarbures et de renforcer la compétitivité du produit national sur la scène internationale.