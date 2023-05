Zappé pour le titre de meilleur joueur espoir, Chaibi nargue l’UNFP

L’étoile montante du football algérien, Farès Chaibi, n’a pas caché d’exprimer son mécontentement pour ne pas avoir été nominé pour le trophée du meilleur espoir de la saison. En revanche, les deux internationaux Alexandre Okidja et Victor Lekhal sont nominés respectivement pour le meilleur gardien de but et meilleur joueur en Ligue 2.

L’Union National des Footballeurs Professionnels (UNFP) a dévoilé la liste des nominés pour les différents trophées. Concernant la liste pour le prix du meilleur joueur espoir, le nom de Farès Chaibi n’a pas figuré, à la grande surprise.

Et pourtant, le néo-international algérien demeure la grande révélation de la saison en cours. Pour sa première saison en équipe pro, ses statistiques plaident largement en sa faveur. En effet, il compte 8 buts et 7 passes décisives.

Il faut dire que le jeune milieu de terrain de 20 ans n’a pas caché d’exprimer son mécontentement après avoir été zappé par l’UNFP. Il a publié ses statistiques et ses différentes distinctions personnelles lors de la saison en cours, avant de se lâcher : « Farès Chaibi, nouveau joueur de golf ».

L’autre surprise, c’est également la non-nomination d’Anthony Mandrea pour le trophée du meilleur gardien de but. Et pourtant, le portier du FC Caen a réalisé de bonnes performances avec son équipe cette saison.

Okidja et Lekhal nominés

En revanche, les deux internationaux Alexandre Okidja et Victor Lekhal (Ligue 2) sont nominés respectivement pour le meilleur gardien de but et meilleur joueur.

Okidja a réalisé une très belle saison avec le FC Metz. Quant à Lekhal, il renait de ses cendres, en étant l’un des acteurs principaux de l’accession du Havre AC en Ligue 1 Uber Eats.