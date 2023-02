Zanzibar : un youtubeur découvre un restaurant algérien au bout du monde

Il existe de nombreux restaurants algériens dans le monde entier qui offrent des plats typiques de la cuisine algérienne. La cuisine algérienne est très variée et est influencée par les différentes cultures qui ont peuplé le pays au fil des siècles, telles que l’arabe, le berbère, le français… etc.

Il existe des restaurants algériens dans de nombreuses grandes villes du monde, notamment à Paris, Londres, New York et Montréal. Mais nous la trouvaille d’un créateur de contenu Muhammad Taher, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « Taher Travels ». L’homme dispose d’une assez grande communauté, précisément 376 000 abonnés sur Instagram et plus de 400 000 sur Facebook.

Son contenu tourne autour de ses voyages qu’il documente sur les réseaux sociaux par le biais de vidéos, et de photos.

Dans l’une de ses vidéos, alors qu’il est en voyage à Zanzibar, un archipel situé au large de la côte tanzanienne, l’homme tombe sur un restaurant algérien, au bord de la mer. Dès le début de celle-ci l’homme exprime son enthousiasme, vis-à-vis du fait de trouver un « restaurant arabe » au bout du monde. Nous pouvons d’ailleurs apercevoir, le drapeau tricolore de l’Algérie, accroché à la terrasse du petit établissement, ainsi que différents petits tableaux typiquement algériens.

Il décide alors de s’y attabler, afin de gouter aux différents plats proposés par le restaurant. Il prit un jus, aromatisé à la menthe avant de se voir servir son assiette. Ce fut un plat de viande rouge, accompagné de sauce qu’il dégusta devant sa caméra.

La vidéo ne passa pas inaperçue et la communauté algérienne était au rendez-vous. Nous pouvons lire des commentaires ventant la gastronomie populaire algérienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par طاهر مسافر ✈️ (@tahertravels)

Zanzibar : quels sont les lieux à visiter ?

Situé à quelques kilomètres de la côte tanzanienne, Zanzibar est un archipel qui a su séduire les voyageurs depuis des décennies. Avec ses plages de sable doux, ses eaux turquoises, sa vieille ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et ses habitants accueillants, Zanzibar est sans aucun doute une destination de choix pour les vacances.

Mais quels sont les lieux à voir si vous voulez visiter le pays ?

Pour répondre à cette question que se posent bon nombre de voyageurs, « Le guide du routard » un site spécialisé en voayages a pris la peine d’élaborer une liste des « choses à voir ».

Nous pouvons lire, que l’Îlot de Mnemba est un site assez recommandé, qui regroupe les meilleurs spots de plongée de tout Zanzibar (six belles plongées dérivantes de 8 à 35 m). Ensuite, le site conseille d’aller visiter Kizimkazi, un petit village connu pour ses dauphins. Les voyageurs peuvent nager avec ces animaux ou les voir depuis un bateau. Ils peuvent aussi y trouver la plus ancienne mosquée d’Afrique de l’Ouest.

Enfin dans cette même liste, le site propose aussi les lieux suivants :