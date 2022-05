« Zamzam », une plateforme pour faciliter les procédures de la Omra

Programmer un voyage peut paraître comme une corvée pour certains, surtout s’il s’agit d’organiser celui des rituels de la Omra et du Hajj. Faire appel à une agence de tourisme agréée, demander son visa, les procédures administratives… sont autant de facteurs qui freinent le pèlerin dans sa démarche.

Cependant, le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a instauré une plateforme électronique destinée aux étrangers désireux de faire la Omra. Ceux-ci ont désormais la possibilité de faire leurs demandes de visa de manière électronique. Une démarche qui ne nécessite que 10 minutes. Tels sont en effet les propos d’Omar Siraj, PDG de la plateforme « Zamzam.com ».

Effectivement, la démarche de demande de visa peut à présent se faire par le biais de la plateforme de ce prestataire agréé par le ministère. Cette démarche ne prendra pas plus de 10 minutes de votre temps. Par ailleurs, toujours selon le directeur de la plateforme en question, ce service est disponible pour tous les pèlerins, peu importe leur nationalité.

Désormais, le demandeur de visa est en mesure de définir un programme qui inclut la sélection des meilleurs services en matière d’hébergement et de transport, le choix du prestataire de services sur place, depuis l’arrivée à la Mecque et jusqu’au départ. Le tout, en seulement quelques clics depuis chez soi.

Le même responsable a précisé lors de sa déclaration au journal saoudien “ Makkah » que la plateforme « Zamzam.com » propose des tarifs très compétitifs et permet au pèlerin de disposer d’avantages liés à un programme de points de fidélité élaboré en collaboration avec plusieurs banques. Précédemment, cette plateforme a annoncé avoir servi 350000 passagers et assurer la réservation des transferts pour près de 170000 pèlerins au cours des six derniers mois.

«Nous avions lancé cette entreprise juste avant la pandémie avec l’idée de créer le premier portail en ligne destiné au tourisme religieux. Heureusement, le lancement en ligne a été réussi, mais tout s’est arrêté lorsque la pandémie a frappé. Alors, plutôt que de broyer du noir, nous avons passé les deux années suivantes à améliorer notre portail et à ajouter d’autres services.» poursuit le responsable de la plateforme.

Zamzam vient également de mettre en place un centre d’appels spécialisé composé d’un personnel expérimenté et multilingue, d’un chatbot automatique sur WhatsApp ainsi que d’une assistance par courriel pour répondre aux besoins de sa clientèle 24 heures sur 24 tout au long de l’année.

345 agences de voyages et de tourisme agréées par l’ONPO

Une nouveauté qui arrive au moment ou en Algérie, le gouvernement retient 345 agences de voyages et de tourisme, approuvées par l’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO). En général, ces organismes se chargent de gérer toutes les formalités administratives relatives aux opérations de la Omra et du Hadj.

En effet, et à travers un communiqué, il y a quelques semaines que l’ONPO s’est exprimé. Le Diwan a indiqué détenir 345 agences de voyages et de tourisme, figurant dans la liste initiale, agréées pour la présente saison. Et ce après que lesdits opérateurs ont achevé toute la démarche d’octroi des agréments. Alors, ils ont pu obtenir leurs approbations pour effectuer les activités de la Omra.

Grâce à la nouvelle démarche, de nombreux voyageurs trouveront plus facile de programmer leur propre voyage de la Omra. Le flux des pèlerins sera systématiquement plus important pour effectuer les rituels de la Omra sur les lieux saints. Cela est du moins conforme aux déclarations du responsable de la plateforme Zamzam.com.